يتنافس أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية على جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، خلال الحفل المقرر إقامته غداً الخميس، على مسرح «أكسرا كينج باور» في تايلاند، حيث يتصدر السعودي سالم الدوسري ومواطنه فراس البريكان والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وتقام النسخة الثلاثون من الحفل في تايلاند للمرة الثانية، بعدما استضافت العاصمة بانكوك الحدث للمرة الأولى عام 2017، حيث سيتم تكريم نجوم القارة ضمن 19 فئة من الجوائز، في مقدمتها جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا.

وتتنافس الأسترالية هولي مكنمارا مع الكورية الشمالية كيم كيونج يونج والكورية الجنوبية كيم هاي ري على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

وجاء اختيار المرشحين بناءً على أدائهم مع الأندية والمنتخبات خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى يوليو 2026، وفقاً لما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جائزة أفضل لاعب

قدم الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند أداءً مميزاً في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، رغم إخفاق منتخب إيران بفارق الأهداف فقط في التأهل إلى دور الـ32.

ويعد بيرانفاند أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب بلاده، كما خاض موسماً قوياً على مستوى الأندية، بعدما ساعد فريقه تراكتور على بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026.

وهذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها الحارس البالغ من العمر 34 عاماً للجائزة، بعد ترشيحه الأول عام 2019.

من جانبه، حصل فراس البريكان على ترشيحه الأول للجائزة، بعدما سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026، الذي شهد تتويج فريقه الأهلي السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي، ليصبح ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز.

وساعد المهاجم السعودي، البالغ من العمر 26 عاماً، فريقه على إنهاء الدوري المحلي في المركز الثالث، كما أحرز هدفين في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليسهم في تأهل منتخب السعودية إلى المونديال، حيث شارك أساسياً في المباريات الثلاث.

أما سالم الدوسري، الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا العام الماضي، فيحظى بفرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بالجائزة للمرة الثالثة، بعدما فاز بها عامي 2022 و2025، وذلك بعد ترشيحه للمرة الثالثة خلال أربع نسخ من الجوائز.

ورفع الدوسري رصيده من المشاركات في كأس العالم إلى تسع مباريات خلال نسخة 2026، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة في تاريخ البطولة.

كما قاد اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً فريقه الهلال خلال موسم 2025-2026، الذي أنهاه دون أي خسارة في الدوري السعودي، إلى جانب تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة، فضلاً عن بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

جائزة أفضل لاعبة

حصلت الأسترالية هولي مكنمارا على ترشيحها الثاني على التوالي لجائزة أفضل لاعبة في آسيا، بعدما واصلت تقديم مستويات مميزة خلال موسم 2025-2026.

وأحرزت المهاجمة، البالغة من العمر 23 عاماً، جائزة الحذاء الذهبي للدوري الأسترالي للموسم الثاني على التوالي، وقادت ملبورن سيتي إلى إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الثالثة على التوالي.

كما تألقت في دوري أبطال آسيا للسيدات، بعدما بلغ فريقها الدور نصف النهائي، وتوجت بلقب هدافة البطولة برصيد أربعة أهداف، وكانت ضمن صفوف منتخب أستراليا الذي حل وصيفاً في كأس أمم آسيا للسيدات 2026.

وفي المقابل، أسهمت الكورية الشمالية كيم كيونج يونج في قيادة فريق نايجوهيانج للسيدات إلى لقب دوري أبطال آسيا للسيدات، ليصبح أول نادٍ من كوريا الشمالية، على مستوى الرجال أو السيدات، يتوج بلقب إحدى مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسجلت اللاعبة، التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، أهدافاً في المباريات الأربع الأخيرة، بينها هدف الفوز الوحيد في المباراة النهائية، لتقود فريقها إلى التتويج في أول مشاركة قارية له.

كما أحرزت المهاجمة، البالغة من العمر 24 عاماً، أربعة أهداف في كأس أمم آسيا للسيدات 2026 بأستراليا، التي بلغ خلالها منتخب كوريا الشمالية الدور ربع النهائي، وضمن التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027.

وتسعى الكورية الجنوبية كيم هاي ري إلى الفوز بالجائزة بعد ترشيحها للمرة الثانية، عقب ترشيحها الأول عام 2023.

وبعدما قادت فريق ووهان جيانجدا خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للسيدات الموسم الماضي، انتقلت اللاعبة البالغة من العمر 36 عاماً إلى نادي سوون للسيدات، وساعدته على بلوغ الدور نصف النهائي.

كما بلغت المباراة النهائية للدوري الكوري الجنوبي هذا العام مع سوون، وأسهمت مع منتخب كوريا الجنوبية للسيدات في الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا للسيدات 2026.

المحترفون خارج القارة

وفي جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، يسعى الكوري الجنوبي لي كانج إين، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الذي انتقل هذا الموسم إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى الاحتفاظ بالجائزة.

ويتنافس لي كانج إين مع الياباني أياسي أويدا، لاعب فينورد روتردام الهولندي السابق وليل الفرنسي الحالي، والكوري الجنوبي هوانج إين بيوم، لاعب فينورد السابق الذي انضم هذا الموسم إلى بورتو البرتغالي.

وفي فئة السيدات، حصلت اليابانية يوي هاسيجاوا، لاعبة مانشستر سيتي الإنجليزي، على ترشيحها الثالث على التوالي، وتتنافس مع الأستراليتين ألانا كينيدي، لاعبة لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي، وكايتلين فورد، لاعبة أرسنال الإنجليزي.

جوائز المدربين

ويتنافس جوزيف مونتيمورو، مدرب منتخب أستراليا للسيدات، وجو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا الياباني للرجال، وسادايوشي شيراي، مدرب منتخب اليابان للناشئات تحت 17 عاماً، على جائزة أفضل مدرب في آسيا، وذلك للمرة الأولى لكل منهم.

وفي جائزة أفضل مدربة، تسعى مرزية جعفري، مدربة بام خاتون الإيراني للسيدات، وبارك يون جونج، مدربة منتخب كوريا الجنوبية للشابات تحت 20 عاماً، إلى الفوز بالجائزة للمرة الثانية، وتتنافسان مع ما شياوشو، مدربة منتخب الصين للناشئات تحت 17 عاماً.

جوائز الشباب وكرة الصالات

ويتنافس الياباني ريونوسوكي ساتو، لاعب طوكيو السابق الذي انضم هذا الموسم إلى بلنسية الإسباني، على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، إلى جانب مواطنيه ماكي كيتاهارا، لاعب طوكيو، وريون إيتشيهارا، لاعب ألكمار الهولندي.

وتضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة الكوريتين الشماليتين كيم وون سيم ويو جونج هيانج، إلى جانب اليابانية نوا فوكوشيما.

وفي جائزة أفضل لاعب كرة قدم للصالات في آسيا، يتنافس الإيرانيان حسين طيبي وسعيد أحمد عباسي، إلى جانب التايلاندي محمد عثمان موسى.

جوائز الاتحادات

وعلى مستوى الاتحادات الوطنية، تتنافس اتحادات اليابان والأردن والسعودية على جائزة أفضل اتحاد وطني «الفئة البلاتينية»، فيما تضم قائمة المرشحين للفئة الماسية اتحادات الصين وتايلاند وفيتنام.

وتتنافس اتحادات هونج كونج والهند وماليزيا على جائزة الفئة الذهبية، مقابل بنجلاديش وجوام ولاوس في الفئة الياقوتية.

أما جائزة أفضل اتحاد إقليمي، فتتنافس عليها اتحادات غرب آسيا ووسط آسيا وجنوب آسيا.

وفي جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين، تتنافس اتحادات أستراليا واليابان وإيران ضمن الفئة الذهبية، واتحادات بنجلاديش وجوام والهند ضمن الفئة الفضية، واتحادات كمبوديا وإندونيسيا وميانمار ضمن الفئة البرونزية.

وسينال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم جائزة التقدير لاستضافة كأس أمم آسيا للسيدات، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة «ماسة آسيا» خلال الحفل.