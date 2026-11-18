أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تقدمه رسمياً للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما حصل على دعم خمسة اتحادات وطنية، وهو الحد الأدنى المطلوب لدخول السباق الانتخابي المقرر في 18 مارس 2027 بالعاصمة المغربية الرباط.

ويُغلق باب الترشح اليوم الأربعاء عند الساعة 22:59 بتوقيت غرينتش، قبل أربعة أشهر من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، التي ستشهد الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى السويسري جاني إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس «فيفا».

ويشترط الاتحاد الدولي حصول المرشح على دعم خمسة اتحادات وطنية أعضاء على الأقل، إلى جانب ممارسة دور فاعل في كرة القدم لمدة عامين على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، سواء لاعباً أو مسؤولاً في «فيفا» أو أحد الاتحادات القارية أو الوطنية.

وأكد الاتحاد الياباني لكرة القدم، في بيان، أنه قدم إلى «فيفا» في 17 نوفمبر خطاباً رسمياً لترشيح تاشيما، الذي أصبح أول ياباني يخوض سباق رئاسة الاتحاد الدولي.

ويبلغ تاشيما 68 عاماً، وهو لاعب دولي ياباني سابق، تولى تدريب منتخبات الفئات السنية، ويشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2015.

وأعرب تاشيما، في بيان نشره الاتحاد الياباني، عن امتنانه لرئيس الاتحاد تسونياسو مياموتو وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الاتحادات الوطنية التي قدمت الدعم اللازم لترشحه.

وقال: «بشعور قوي بالمسؤولية والعزم، سأخوض هذا التحدي من أجل أن يصبح فيفا مؤسسة أكثر نزاهة وموثوقية، وأن يؤدي دوراً أكبر في تطوير كرة القدم حول العالم».

ولم يكشف المرشح الياباني عن أسماء الاتحادات الخمسة التي دعمته، لكنه أكد، خلال تصريحات للصحافيين على هامش حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تايلاند، أنه سيعلن أسماء الدول المؤيدة لترشحه لاحقاً.

الحوكمة والشفافية

وحدد تاشيما أولوياته في السباق الانتخابي، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية داخل الاتحاد الدولي.

وقال: «أرى أن من الضروري، قبل أي شيء، ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية بصورة كاملة».

وأضاف: «علينا تحقيق ذلك أولاً، وبعدها يمكن طرح سياسات ومبادرات متنوعة».

ويتعين على جميع المرشحين اجتياز فحوص الأهلية والنزاهة التي يجريها الاتحاد الدولي قبل اعتماد ترشحهم رسمياً، فيما يتوجب على الأمانة العامة لـ«فيفا» إخطار الاتحادات الأعضاء بأسماء المرشحين قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقل.

منافسة إنفانتينو

ويواجه إنفانتينو منافسة من عدة شخصيات أعلنت رغبتها في خوض الانتخابات، من بينها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، والمدافع الدولي السويسري السابق رامون فيغا.

وكان إنفانتينو قد تعرض لانتقادات على خلفية مقترح لم يكتب له النجاح، يتعلق باستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ«فيفا»، يمتلك حقوقاً مرتبطة بمسابقاته، بما فيها كأس العالم.

واعتذر رئيس الاتحاد الدولي لاحقاً لأعضاء مجلس «فيفا» عن الطريقة التي أُدير بها المقترح.

وأقر تاشيما بصعوبة المنافسة مع اقتراب موعد الانتخابات، مؤكداً حاجته إلى إعداد استراتيجية واضحة وبرنامج انتخابي يمكنه من عرض أفكاره وإقناع الاتحادات الوطنية بدعم ترشحه.

وقال: «عليّ الآن أن أفكر ملياً في الاستراتيجية التي سأتبعها، والبرنامج الانتخابي الذي سأطرحه، وكيفية عرض أفكاري وإقناع الآخرين بها».

وكان ديالو قد أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه التواصل مع تاشيما من أجل «توحيد الجهود» في مواجهة إنفانتينو، بعدما دخل السباق بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وأوضح تاشيما أنه لم يتحدث مباشرة مع ديالو حتى الآن، رغم وجود اتصالات غير مباشرة مع أشخاص مقربين منه.

وأضاف: «لم نناقش بشكل محدد ما يمكن القيام به. السيد ديالو أعلن ترشحه قبل فترة وجيزة، لذلك أود أن ألتقيه وأتحدث معه مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة».