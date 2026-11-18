حجز منتخبا المغرب والسنغال مقعديهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027، إلى جانب بنين وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي، بعد نتائج مباريات الجولة الرابعة من التصفيات التي أقيمت أمس الثلاثاء، وقبل جولتين من نهاية مشوار التأهل.

وتقام نهائيات البطولة القارية، بمشاركة 24 منتخباً، في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، فيما تُجرى الجولتان الأخيرتان من التصفيات في مارس المقبل.

ويأتي تأهل المغرب والسنغال في وقت لا يزال فيه النزاع القانوني بشأن لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 قائماً، بعدما توج المنتخب السنغالي بالبطولة على حساب نظيره المغربي، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تجريده من اللقب.

وجاء القرار على خلفية مغادرة عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب خلال المباراة النهائية، احتجاجاً على قرارات تحكيمية، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية، التي يُنتظر صدور حكمها خلال الأسابيع المقبلة.

وضمن منتخب السنغال تأهله دون خوض مباراة أمس الثلاثاء، بعدما تغلبت موزامبيق على إثيوبيا بهدف دون رد في المجموعة العاشرة، وهي النتيجة التي ضمنت للمنتخب السنغالي إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني.

وفي المقابل، حقق منتخب المغرب فوزه الرابع على التوالي، بتغلبه على النيجر بهدف دون رد، سجله عبد الله وزان، البالغ 17 عاماً، ليحرز أول أهدافه مع المنتخب الأول، ويرفع رصيد المغرب إلى 12 نقطة.

وحسم منتخب مالي تأهله بعد فوزه على رواندا بهدفين دون رد، سجلهما موديبو ساجنان وغاوسو ديارا، مستفيداً أيضاً من تعثر الرأس الأخضر أمام ليبيريا.

وتلقى منتخب الرأس الأخضر، الذي شارك في كأس العالم 2026، خسارته الثالثة خلال أربع مباريات في التصفيات، بعدما سقط أمام ليبيريا بهدفين دون رد، لتتراجع فرصه في بلوغ النهائيات.

وفي المجموعة السادسة، تأهل منتخبا بوركينا فاسو وبنين، بعدما تغلب الأول على موريتانيا بنتيجة 3-1، في مباراة سجل خلالها اللاعب الشاب إيلويم كابور للمباراة الثانية على التوالي.

كما ضمن منتخب الكاميرون التأهل من المجموعة السابعة، عقب فوز جزر القمر على الكونغو بهدف دون رد، وهي النتيجة التي جعلت الكاميرون تضمن إنهاء التصفيات ضمن المركزين الأول والثاني.

واقترب منتخب جزر القمر بدوره من التأهل، بعدما وسع الفارق إلى أربع نقاط مع ناميبيا، صاحبة المركز الثالث.

وفي مجموعة أخرى، تصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب بعد فوزه على مدغشقر بهدفين دون رد، متقدماً بثلاث نقاط على نيجيريا، التي اكتفت بالتعادل السلبي أمام تنزانيا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وبات المنتخب النيجيري مطالباً بتجاوز غينيا بيساو في ترتيب المجموعة خلال الجولتين المتبقيتين، من أجل ضمان التأهل إلى النهائيات.

وحقق منتخب أنغولا فوزاً بهدف دون رد على جنوب السودان، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه الأخيرتين لحسم التأهل.

وتعادلت ساحل العاج مع غامبيا بنتيجة 2-2، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثالثة، حيث تحتل غانا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن غامبيا.

وقاد ريليبوهيل موفوكينغ منتخب جنوب أفريقيا للفوز على كينيا بنتيجة 2-1 خارج أرضه، بعدما سجل هدفي فريقه، ليتصدر منتخب بلاده المجموعة ويدخل في منافسة مباشرة مع غينيا على بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وغينيا في الجولة المقبلة خلال مارس 2027، في مواجهة قد تؤثر بصورة كبيرة في تحديد المتأهل.

وفي مباراة أخرى، تعادلت الكونغو الديمقراطية مع سيراليون بنتيجة 1-1، لتصبح بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيها المتبقيتين لضمان التأهل.