قال جيرار بيكيه، ​رئيس نادي أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني ‌لكرة القدم، ​إن الحارس خيسوس أوونو لا يستحق عقوبة إيقافه لمدة 12 مباراة التي فرضت عليه عقب التدخل الذي أدى إلى وفاة خيسوس دي ميجيل مهاجم تينيريفي.

والتحم أوونو مع دي ميجيل على أرض الملعب خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية ⁠الإسباني في الثاني من نوفمبر الجاري، ما استدعى نقل المهاجم إلى وحدة العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة في اليوم التالي.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني ‌لكرة القدم عقوبة الإيقاف 12 مباراة على أوونو الأسبوع الماضي، بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة أدت إلى إصابة خطيرة.

وقال بيكيه في ‌مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ‌: اللاعبون، واللاعبون السابقون، والمدربون، وحراس ‌المرمى، الجميع وصفوا الأمر ‌بأنه حادث».

وأضاف: أعتقد حقا أن فرض أقصى عقوبة على خيسوس بسبب هذا الفعل يجعله ​يتحمل تبعات لا ‌يستحقها، لأنه ليس ​مسؤولا عما حدث».

وأشار بيكيه، ⁠مدافع برشلونة السابق، إلى إيقاف خوسيه كورباس لاعب ألباسيتي لمدة ثلاث مباريات بسبب ركله كوادري لياميد لاعب ساباديل في الرأس ​دون قصد ⁠خلال مباراة ⁠أقيمت مؤخرا في إسبانيا. وأضاف: لحسن الحظ، كوادري بخير، ولم تكن العواقب مميتة في هذه الحالة، وقررت اللجنة معاقبة كورباس بالإيقاف ⁠لمدة ثلاث مباريات». وتابع : في ضوء كل هذا، فإن تساؤلي هو، ما الذي يتم معاقبته، الفعل أم العواقب؟».

ولم يرد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في إسبانيا. وانسحب أوونو «25 عاماً» من تشكيلة ‌غينيا الاستوائية لمباراتي زيمبابوي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر، وقال بيكيه إنه ​من غير المرجح أن يعود حارس المرمى إلى اللعب بمجرد انتهاء الإيقاف. وأضاف: سيحتاج خيسوس إلى أكثر بكثير من 12 مباراة قبل أن يصبح جاهزاً وقادراً على المنافسة. ولن تعيد ​أي عقوبة دي ميجيل ‌إلينا».