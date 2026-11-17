أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين للفئات الثلاث الأخيرة المخصصة لكرة القدم النسائية ضمن جوائز الأفضل لعام 2026، استعداداً للحفل المقرر إقامته في مدينة لاغوس النيجيرية يوم 2 ديسمبر المقبل.

وتشمل الفئات جائزة أفضل لاعبة على مستوى الأندية الأفريقية، وأفضل مدرب أو مدربة في كرة القدم النسائية، وأفضل نادٍ نسائي في أفريقيا، ليكتمل بذلك الإعلان عن المرشحين لمختلف الجوائز.

وجاء إعلان القوائم عقب اختتام منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي استضافتها مصر، واختتمت الأحد الماضي بتتويج الجيش الملكي المغربي باللقب، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وتشهد جوائز «كاف» لعام 2026 تكريم المتميزين في 18 فئة، تشمل اللاعبات والمدربين والأندية والمنتخبات التي حققت إنجازات خلال فترة التقييم.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، عبر موقعه الرسمي، أن الإعلان عن الفئات الثلاث تأجل لحين انتهاء دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بهدف إدراج أداء المشاركات في البطولة ضمن معايير تحديد القوائم النهائية للمرشحين.

وتصدر الجيش الملكي المغربي قائمة الأندية المرشحة بعد تتويجه بلقبه الثالث في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ليصبح أول نادٍ ينجح في الدفاع عن لقبه في تاريخ المسابقة.

وشهدت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة على مستوى الأندية الأفريقية وجود أربع لاعبات من الجيش الملكي، هن غزلان شباك، وخديجة الرميشي، وفاطمة تاغناوت، وإيمان توريس.

وحصلت شباك على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما سجلت توريس هدفين في المباراة النهائية، ونالت الرميشي جائزة أفضل حارسة مرمى.

كما ضمت القائمة ثلاث لاعبات من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، هن ليبوهانغ راماليبي، وكارابو دلاميني، ورونيل دونيلي.

وسجلت دونيلي ثلاثة أهداف «هاتريك» في الشوط الأول من مباراة فريقها أمام كاومبي مسلم ليديز الأوغندي، التي انتهت بفوز صن داونز بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي.

وشهدت القائمة أيضاً ترشيح ثلاث لاعبات من ليكي فوتبول فيي الكاميروني، عقب حصول الفريق على المركز الثالث في مشاركته الأولى بالبطولة، بعد فوزه على كاومبي مسلم ليديز بخماسية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتُجرى عملية التصويت على جوائز «كاف» لعام 2026 خلال الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة الاتحادات الأعضاء والأندية، إلى جانب المدربين وقادة الفرق المؤهلين للتصويت.

وجاءت قوائم المرشحين للفئات الثلاث على النحو التالي:

أفضل لاعبة على مستوى الأندية الأفريقية: شارلين ميونغ، وأورلاين سيغنينغ، وبريسكا ماتشي تالا (الكاميرون)، وفاطمة تاغناوت، وغزلان شباك، وإيمان توريس، وخديجة الرميشي (المغرب)، وليبوهانغ راماليبي، وكارابو دلاميني، ورونيل دونيلي (جنوب أفريقيا)، وأغنيس نابوكينيا (أوغندا).

أفضل مدرب أو مدربة في كرة القدم النسائية: فريد بنستيتي (الجزائر)، وسيلفيريا نيديو (الرأس الأخضر)، وفالنتين نجويل (الكاميرون)، وكيم لارس بيوركغرين (غانا)، ولوفمور فاضلي (ملاوي)، وهشام الدريسي (الجيش الملكي)، وخورخي فيلدا (المغرب)، وأكيم بوساري (منتخب نيجيريا تحت 17 عاماً)، وديزيريه إليس (جنوب أفريقيا)، وباكاري نيوندو شيمي (تنزانيا).

أفضل نادٍ نسائي: ليكي فوتبول فيي (الكاميرون)، ومسار (مصر)، ويوفاس (مالي)، والجيش الملكي والفتح الرباطي (المغرب)، وأمبيم داركوا (غانا)، وماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، وكاومبي مسلم ليديز (أوغندا).