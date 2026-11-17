وجه ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، دعوة مفاجئة إلى مواطنه ليونيل ميسي، قائد المنتخب السابق ونجم إنتر ميامي الأمريكي، للانضمام إلى جهازه الفني مستقبلاً، عقب رحيل مساعده والتر صامويل لخوض تجربة تدريبية جديدة.

ولم يستبعد سكالوني إمكانية تولي ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، دوراً تدريبياً مع منتخب بلاده بعد اعتزاله اللعب الدولي، مؤكداً ترحيبه بعودته إلى المنتخب بصفة مختلفة.

وجاءت تصريحات سكالوني عشية المباراة الودية لمنتخب الأرجنتين أمام كوستاريكا، إذ تطرق إلى مستقبل ميسي وإمكانية استمراره في الملاعب لسنوات أخرى، رغم اعتزاله اللعب الدولي.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أمله في أن يواصل ميسي مسيرته الكروية لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى اعتقاده بأن نجم إنتر ميامي قادر على الاستمرار حتى بعد عام 2030.

وقال سكالوني: «أعتقد أنه سيستمر في اللعب، بل وسيواصل حتى ما بعد عام 2030. صحيح أنه قرر التوقف عن اللعب للمنتخب، لكنني آمل، كشخص يحب كرة القدم، أن يواصل مسيرته لأطول فترة ممكنة».

وعن إمكانية انضمام ميسي إلى الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، عقب إعلان والتر صامويل رحيله لخوض تجربة تدريبية جديدة، قال سكالوني مازحاً: «إذا أراد ميسي المجيء إلى هنا، فلا توجد أي مشكلة. والآن بعد رحيل والتر فليأت».

وجاء تعليق سكالوني في إطار من المزاح، لكنه أكد ترحيب المدرب باستمرار ارتباط ميسي بمنتخب الأرجنتين، حتى بعد انتهاء مسيرته الدولية.

وكان ميسي قد خاض 208 مباريات دولية بقميص منتخب الأرجنتين، سجل خلالها 126 هدفاً، وأسهم في قيادة بلاده إلى تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

ويمتد عقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي حتى ديسمبر 2028، فيما يأمل سكالوني أن يواصل اللاعب مسيرته في كرة القدم لأطول فترة ممكنة، سواء داخل الملعب أو من خلال دور تدريبي مستقبلاً.

ويعد ميسي أحد أبرز اللاعبين الذين اعتمد عليهم سكالوني خلال فترة قيادته لمنتخب الأرجنتين، إذ شكّل عنصراً أساسياً في الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.