دعا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، نظيره الإسباني جوسيب غوارديولا، إلى قبول مهمة تدريب المنتخب الأمريكي لكرة القدم خلفاً له، في الوقت الذي يستعد فيه للانتقال إلى إنجلترا لتولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد.

ويرى بوتشيتينو، الذي يستعد لإنهاء مهمته مع منتخب الولايات المتحدة بعد نحو عامين، أن تدريب المنتخب الأمريكي بات يحظى بمكانة كبيرة، في ظل التطور الذي شهدته كرة القدم في البلاد، والإمكانات المتاحة أمام الجهاز الفني.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن دعمه لتولي غوارديولا المهمة، وسط تقارير تشير إلى أن المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، يعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافته.

ويقضي غوارديولا حالياً فترة راحة لمدة عام، بعد رحيله عن تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي، فيما يعتقد بوتشيتينو أن قيادة المنتخب الأمريكي تمثل فرصة مميزة لأي مدرب، خصوصاً مع التطور الذي تشهده منظومة كرة القدم الأمريكية.

وخلال مؤتمره الصحفي الأخير مع المنتخب الأمريكي، أشاد بوتشيتينو بالإمكانات المتاحة، مشيراً إلى جودة اللاعبين والمنشآت التدريبية الجديدة، باعتبارها عوامل قد تشجع غوارديولا على قبول المهمة.

ونقلت شبكة «إي إس بي إن» عن بوتشيتينو قوله: «إنها اللحظة المثالية للانضمام إلى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم. إنني أنصح غوارديولا بقبول المهمة، فسوف يجد هناك أشخاصاً رائعين ولاعبين مميزين، كما أن هؤلاء اللاعبين يتناسبون تماماً مع أسلوبه التدريبي».

وأكد بوتشيتينو أن انتقاله المرتقب إلى مانشستر يونايتد يؤكد المكانة التي أصبح يتمتع بها منصب المدير الفني للمنتخب الأمريكي، قائلاً: «أصبح تولي منصب المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة أمراً يحظى بتقدير كبير في الوقت الراهن».

وكان بوتشيتينو قد تولى تدريب المنتخب الأمريكي قبل 26 شهراً، ويستعد للرحيل بعدما قاد الفريق خلال مرحلة شهدت تغييرات على مستوى الأداء والعمل الفني.

واعترف المدرب الأرجنتيني بأن الأجواء الداخلية للمنتخب عند توليه المهمة كانت أسوأ مما كان يتصوره كثيرون، لكنه أكد أنه استمتع بالتوازن الذي يوفره العمل مع المنتخبات، رغم افتقاده العمل اليومي مع الأندية.

وقال: «في العمل الدولي، فإنك تفكر في الحاضر، ثم تنتظر المعسكر القادم في الشهر المقبل. لكن ماذا تفعل في شهر مارس مثلاً؟ يتعين عليك متابعة المباريات، والسفر، والقيام بمهام إدارية، وهو أمر جيد وممتع».

وأضاف: «لكن الانخراط اليومي الكامل، والمؤتمرات الصحفية والتدريبات وكل التفاصيل الأخرى، هو ما يجعلك تقول: نعم، أريد ذلك، عندما تتاح فرصة مثل تدريب مانشستر يونايتد. فإنني أرغب في أن أثبت جدارتي مرة أخرى».

ويقود بوتشيتينو المنتخب الأمريكي للمرة الأخيرة، مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أمام هايتي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

ويدخل المنتخب الأمريكي المواجهة بأفضلية كبيرة، بعدما فاز بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب منافسه.

ومن المقرر أن يغادر بوتشيتينو عقب المباراة، التي تستضيفها مدينة سينسيناتي، على متن طائرة خاصة متوجهاً إلى إنجلترا، لبدء مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد.

وسيخوض المدرب الأرجنتيني مباراته الأولى المرتقبة مع الفريق الإنجليزي يوم الأحد المقبل، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول بملعب «أنفيلد»، في الدوري الإنجليزي الممتاز.