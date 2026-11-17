شكّلت بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، منذ انطلاقها عام 1985، فرصة مبكرة لظهور عدد كبير من المواهب التي تحولت لاحقاً إلى نجوم عالميين، وحققت نجاحات مع أكبر الأندية والمنتخبات، بعدما كانت مشاركتها في مونديال الناشئين إحدى أولى خطواتها نحو الشهرة.

وعلى مدار تاريخ البطولة، برز لاعبون توجوا باللقب أو حصدوا جوائز فردية، فيما غادر آخرون المنافسات مبكراً، قبل أن يحققوا إنجازات كبيرة في مسيرتهم الاحترافية.

ومع استعداد قطر لاستضافة نسخة جديدة من البطولة للعام الثاني على التوالي، تتجدد ذكريات العديد من النجوم الذين شهدت ملاعب مونديال الناشئين بداياتهم الدولية، ومن بينهم البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي لويس فيغو والإيطاليان فرانشيسكو توتي وجانلويجي بوفون، والإسبانيان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، إلى جانب البرازيلي نيمار والألماني توني كروس والإنجليزي فيل فودين.

وكانت نسخة 2025، التي استضافتها قطر، فرصة لظهور مواهب عربية، من بينها المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، الذي لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر، قبل انتقاله من الأهلي إلى برشلونة الإسباني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

رونالدينيو يتألق في مصر

يأتي النجم البرازيلي رونالدينيو في مقدمة الأسماء التي ارتبطت بتاريخ البطولة، بعدما شارك مع منتخب بلاده في نسخة 1997 التي استضافتها مصر، وأسهم في تتويج البرازيل بلقبها الأول في المسابقة.

وكان رونالدينيو، الذي ارتدى القميص رقم 10، أحد أبرز عناصر المنتخب البرازيلي، وسجل هدفين خلال البطولة، كما أسهم في المباراة النهائية أمام غانا، التي انتهت بفوز البرازيل 2-1، بعدما سدد كرة ارتدت أمام زميله ماتوزاليم ليسجل هدف التعادل، قبل أن يصنع أندريه هدف الفوز.

وشهدت النسخة نفسها مشاركة الحارس الإسباني إيكر كاسياس ومواطنه تشافي هيرنانديز، اللذين أصبحا لاحقاً من أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، إلى جانب البرازيلي ماتوزاليم.

وقبل ظهور رونالدينيو، شارك البرتغالي لويس فيغو في نسخة 1989 التي أقيمت في اسكتلندا، قبل أن يصبح أحد أبرز لاعبي العالم، ويتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2000.

كما شهدت نسخة 1991 في إيطاليا مشاركة أليساندرو ديل بييرو، الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز رموز يوفنتوس والكرة الإيطالية.

بوفون وتوتي في اليابان

برزت في نسخة 1993، التي استضافتها اليابان، مجموعة من الأسماء التي حققت نجاحات كبيرة في السنوات التالية، يتقدمها الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون ومواطنه فرانشيسكو توتي، إلى جانب النيجيري نوانكو كانو والياباني هيديتوشي ناكاتا.

ونجح بوفون في بناء مسيرة طويلة مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، وتوج بكأس العالم 2006، بينما أصبح توتي أحد أبرز رموز روما، وشارك في تتويج المنتخب الإيطالي باللقب العالمي في العام نفسه.

أما كانو، فحقق نجاحات مع أياكس وأرسنال، فيما أصبح ناكاتا أحد أشهر اللاعبين الآسيويين الذين خاضوا تجارب احترافية في أوروبا.

وفي نسخة 2001 التي استضافتها ترينيداد وتوباغو، ظهرت أسماء أصبحت لاحقاً من نجوم كرة القدم العالمية، أبرزها الإسبانيان أندريس إنييستا وفرناندو توريس، والأرجنتينيان كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو.

وكانت البطولة إحدى المشاركات المبكرة لإنييستا، الذي أصبح من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وقاد إسبانيا إلى التتويج بكأس العالم 2010، بعدما سجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام هولندا.

كما أصبح توريس أحد أبرز المهاجمين الإسبان، بينما حقق تيفيز وماسكيرانو نجاحات كبيرة مع الأندية الأوروبية ومنتخب الأرجنتين.

فابريغاس وكروس يحصدان الجوائز

شهدت نسخة 2003 في فنلندا تألق الإسباني سيسك فابريغاس، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، رغم خسارة منتخب بلاده المباراة النهائية أمام البرازيل.

وأصبح فابريغاس لاحقاً من أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا، وتألق مع أرسنال وبرشلونة وتشيلسي، كما شهدت النسخة نفسها مشاركة مواطنه دافيد سيلفا، الذي أصبح من نجوم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

وفي نسخة 2007 بكوريا الجنوبية، تألق الألماني توني كروس، وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعدما أسهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث.

وشارك في البطولة أيضاً البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريغيز والإسباني دافيد دي خيا، قبل أن يحققوا نجاحات في الكرة الأوروبية.

وأصبح كروس أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وتوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، كما حقق العديد من الألقاب مع ريال مدريد.

أما هازارد، فتألق مع تشيلسي، وأصبح من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما حقق رودريغيز شهرة عالمية بعد تألقه في كأس العالم 2014.

نيمار وجوتزه في نيجيريا

شهدت نسخة 2009 في نيجيريا مشاركة مجموعة من المواهب البرازيلية، يتقدمها نيمار وفيليبي كوتينيو وكاسيميرو والحارس أليسون بيكر.

ورغم خروج منتخب البرازيل من دور المجموعات، فإن عدداً من لاعبيه نجحوا لاحقاً في بناء مسيرات احترافية متميزة، إذ تألق نيمار مع برشلونة وباريس سان جيرمان، وأصبح كوتينيو من أبرز صناع اللعب في أوروبا، فيما حقق كاسيميرو نجاحات كبيرة مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

وشهدت النسخة نفسها مشاركة الألماني ماريو جوتزه، الذي سجل بعد خمس سنوات هدف تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

وفي نسخة 2011 بالمكسيك، ظهر الإنجليزي رحيم سترلينغ، الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز الأجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب لأندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

نجوم مونديال الإمارات 2013

استضافت الإمارات نسخة 2013، التي شهدت تألق عدد من اللاعبين الذين واصلوا مسيرتهم في الملاعب الأوروبية، يتقدمهم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، والذي لعب لاحقاً لمانشستر سيتي.

كما شهدت النسخة نفسها مشاركة البرازيلي غابرييل باربوسا، المعروف باسم «غابيغول»، الذي أسهم في فوز منتخب بلاده على الإمارات بنتيجة 6-1، وقدم مستويات مميزة خلال البطولة.

وكان التونسي محمد دراغر من بين اللاعبين الذين شاركوا في تلك النسخة، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع أندية عدة، أبرزها أولمبياكوس اليوناني وبازل السويسري.

وبرز أيضاً الإيفواري فرانك كيسي، الذي أسهم في وصول منتخب كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى أندية كبرى، من بينها ميلان وبرشلونة.

فودين وفينيسيوس في الهند

شهدت نسخة 2017 في الهند تألق الإنجليزي فيل فودين، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وأسهم في تتويج منتخب بلاده باللقب، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي.

وشهدت النسخة نفسها مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي واصل تطوره حتى أصبح أحد أبرز نجوم ريال مدريد.

وتؤكد مسيرات هؤلاء اللاعبين أهمية كأس العالم تحت 17 عاماً في منح المواهب الشابة فرصة الظهور على المستوى الدولي، رغم أن المشاركة في البطولة لا تضمن بالضرورة الوصول إلى أعلى مستويات الاحتراف، إذ تبقى قدرة اللاعبين على التطور والاستمرار عاملاً رئيسياً في نجاحهم.