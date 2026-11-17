انتقد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ترشيح توماس بيرتولد، المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 1990، لمنصب رئيس البلاد عن حزب «البديل من أجل ألمانيا».

وجاءت انتقادات نويندورف، أمس الاثنين، على خلفية ترشيح الحزب لبيرتولد لخلافة الرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير، على أن يُعلن اسم الرئيس الجديد في 30 يناير المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتُعد السياسية المحافظة إيلزه آيجنر من الأسماء المطروحة للمنصب.

وقال نويندورف: «من المهم بالنسبة لي أن أؤكد بوضوح مرة أخرى أن أي شخص يطّلع على مبادئ الاتحاد الألماني لكرة القدم الأخلاقية ونظامه الأساسي سيجد بنوداً كثيرة تتعارض مع برنامج حزب البديل من أجل ألمانيا».

وأضاف: «لهذا السبب أجد صعوبة في فهم كيف يسمح لاعب كرة قدم، لطالما ارتبط أو كان ينبغي أن يرتبط بقيمنا بصفته لاعباً دولياً سابقاً، بعرض نفسه بهذه الطريقة».