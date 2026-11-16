بزعم انتهاك لوائح المنافسة.. اتحاد الأندية الأوروبية يشكو «يويفا»

قدّم اتحاد الأندية الأوروبية ​شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، متهماً ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ومنظمة الأندية الأوروبية بانتهاك لوائح المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وادعى اتحاد الأندية الأوروبية أن الاتفاقية المبرمة بين «يويفا» والمنظمة تنتهك المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، إذ كانت المذكرة قد وقّعت عام 2023، ومددت لاحقاً في عام 2024 لتستمر حتى عام 2033.

ويجادل اتحاد الأندية الأوروبية بأن اعتراف «يويفا» بمنظمة الأندية الأوروبية باعتبارها الممثل الوحيد للأندية في جميع أنحاء القارة ⁠يستبعد مئات الأندية الصغيرة من القرارات الإدارية الرئيسية، بما في ذلك توزيع الإيرادات وجدولة المباريات وهيكل المسابقات.

وقال دينيس غوداتشيتش، الأمين العام لاتحاد الأندية الأوروبية: «اليوم، تحتكر منظمة واحدة هذا التفويض نيابة عن جميع الأندية الأوروبية، بينما لا تتمتع معظم الأندية بصوت فعال فيها».

وأضاف: «نطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ما إذا كان ذلك متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي».

وترشح منظمة الأندية الأوروبية حالياً 16 من أصل 20 عضواً في لجنة مسابقات الأندية التابعة لـ«يويفا»، التي تراجع ​التغييرات المقترحة على الجوانب الرئيسية لإدارة مسابقات ​الأندية بالقارة.

ويختار «يويفا» ثلاثة أعضاء من ⁠لجنته التنفيذية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن منظمة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل 53 مسابقة محلية في جميع أنحاء القارة. كما ترشح منظمة ​الأندية الأوروبية عضوين ⁠في اللجنة التنفيذية ⁠لـ«يويفا».

ووافقت منظمة الأندية الأوروبية على إصلاحاتها الخاصة بالحوكمة في سبتمبر الماضي، ووسعت مجلس إداراتها ليضم 33 عضواً، منها خمسة إلى سبعة مقاعد مخصصة لممثلي ⁠الأندية الأعضاء.

وأعلن اتحاد الأندية الأوروبية أنه منفتح على مناقشة هذه المسألة مع «يويفا»، في ظل سعيه إلى إجراء تغييرات «ملزمة وعملية» على مذكرة التفاهم.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، بعد تمديد المذكرة في عام 2024، إن الشراكة مع منظمة الأندية الأوروبية هي أساس نظام يشمل الجميع، مستدام وديناميكي ​يعود بالنفع على هرم كرة القدم الأوروبية بأكمله.

يذكر أن اتحاد الأندية الأوروبية يتكون من 138 نادياً عضواً في 22 دولة، وتأسس عام 2023 ​بهدف «تعزيز نظام كرة قدم عادل ومستدام ومتوازن».