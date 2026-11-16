وفاة لاعب أرجنتيني بسبب إصابة في الرأس

شهدت كرة القدم الأرجنتينية واقعة مأساوية بعد وفاة أبيل نونيز، لاعب نادي فوتبول كلوب إيزايزا، بعدما تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة لكرة الصالات.

وذكر النادي الأرجنتيني، مساء الأحد، في بيان: «ببالغ الألم والحزن، نودع شاباً كان لا يزال أمامه العمر بأكمله، تاركاً وراءه فراغاً لا يمكن التعبير عنه بالكلمات».

ونُقل أبيل نونيز، لاعب فرق الناشئين بالنادي، إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أصابته كرة في الرأس خلال مباراة لكرة الصالات، وفقاً لتقارير إعلامية.

وسقط اللاعب، المولود عام 2008، فاقداً الوعي على أرضية الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة، قبل تلقيه الإسعافات الأولية ونقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة، قبل الإعلان عن وفاته.