ديالو يستعد لمنافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

يستعد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي «فيفا»، والمقررة 18 مارس المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن ديالو، البالغ من العمر 63 عاماً، قد يعلن ترشحه بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، غداً الثلاثاء، وذلك قبل يوم واحد على غلق باب تقديم طلبات الترشح، المقرر بعد غدٍ الأربعاء.

ويواجه إنفانتينو معارضة في أوروبا على خلفية سلسلة من المواقف والقرارات المثيرة للجدل، لكنه يحظى بدعم قطاعات واسعة من بقية أوساط كرة القدم حول العالم، ويعد المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة.

ويبرز اسم ديالو بعدما كان كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، وبدأ تحركاته بالفعل، قبل أن يظهر المرشح الفرنسي والذي يعني ترشحه إعادة ترتيب الحسابات، خصوصاً أنه من المتوقع في حال اعتماد ترشيحه رسمياً أن يحظى بتأييد قوي من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ديالو لم يمارس كرة القدم على المستوى الاحترافي، لكنه يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لـ «يويفا» منذ عام 2023، ويعد جزءاً من الدائرة المقربة من رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين، الذي يعارض إنفانتينو لكنه لن يخوض الانتخابات بنفسه.