دي لا فوينتي: كنا نستحق التعادل أمام إنجلترا

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، عن فخره وامتنانه للاعبيه رغم الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-3، في دوري الأمم الأوروبية، وهي الهزيمة التي أنهت سلسلة من 43 مباراة متتالية دون خسارة للمنتخب الإسباني.

وقال دي لا فوينتي عقب المباراة: «أشعر بالفخر لما حققناه حتى الآن، وأقدر ما قدمه اللاعبون. ومن سيأتي بعدي عليه أن يواصل البناء على هذا العمل ويحاول تطويره. أنا فخور بهذه الرحلة الرائعة وبما ينتظرنا في المستقبل».

وأضاف: «علينا أن نعرف كيف نفوز وكيف نتقبل الخسارة. لقد تفوق علينا المنافس خلال أول 30 دقيقة وفرض سيطرته، ثم تغيرت الأمور، وصنعنا بعض الفرص، وعلينا الاعتراف بما قدمناه رغم تأخرنا بثلاثة أهداف دون مقابل».

وتابع: «لا توجد أعذار، وكان حارس مرمى إنجلترا مؤثراً للغاية. التأخر بثلاثة أهداف، إلى جانب ما حدث في أول نصف ساعة، صعّب مهمتنا أمام منافس قوي للغاية».

وكان هاري كين قد منح إنجلترا التقدم من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف إزري كونسا وبن وايت هدفين في الشوط الثاني، فيما قلص ميكيل أويارزابال ونيكو ويليامز الفارق لإسبانيا، بعدما أكمل المنتخب الإنجليزي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد إليوت أندرسون.

ورغم الخسارة، كان منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل المباراة، لكنه أنهى منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في المركز الثاني.

وأنهت الهزيمة سلسلة المنتخب الإسباني الخالية من الخسارة، التي امتدت 968 يوماً منذ سقوطه أمام كولومبيا ودياً في مارس 2024، كما وضعت حداً لسجل من 43 مباراة دون هزيمة، وهو الأطول لمنتخب أوروبي في مختلف المسابقات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار دي لا فوينتي إلى أن الإصابات زادت من صعوبة المواجهة، قائلاً: «عندما لا تبدأ المباريات بشكل جيد، تتراكم الظروف الصعبة. عانى مارك بوبيل من مشكلة في الكاحل، وباو كوبارسي من إصابة عضلية، وكذلك مارتن زوبيميندي، لكننا تمكنا من استعادة توازننا، وبذل اللاعبون كل ما لديهم».

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلاً: «من المؤسف أننا لم نتمكن من الخروج بالتعادل على الأقل، لكنني فخور بهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين».