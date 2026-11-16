بعد إنهاء سلسلة إسبانيا.. توخيل يشيد بروح إنجلترا

أعرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق أفضل انتصار في مسيرته مع المنتخب، عقب الفوز على إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم 2026، بنتيجة 3-2، رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين، أمس الأحد، في مدريد، ليتصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء الانتصار بعد فترة تعرض خلالها توخيل لانتقادات شديدة، عقب خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، قبل أن يقدم فريقه أداءً مميزاً أمام المنتخب الإسباني، الذي لم يتعرض للهزيمة خلال 43 مباراة متتالية في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتلقى إليوت أندرسون بطاقة حمراء بعد تسببه في ركلة جزاء منحت إسبانيا فرصة العودة إلى المباراة، عقب مرور ساعة من اللعب، عندما كانت إنجلترا متقدمة بثلاثة أهداف دون رد.

وقال توخيل، الذي خسر فريقه أمام إسبانيا بنتيجة 2-3 على ملعب «ويمبلي» في دوري الأمم الأوروبية خلال سبتمبر الماضي، في تصريحات لقناة «آي تي في» البريطانية: «قدم الفريق أداءً جيداً. إنه فوز مستحق تماماً. بشكل عام، كنا الفريق الأفضل، وقدمنا أداءً جيداً من البداية حتى النهاية».

وأضاف: «كانت 30 دقيقة طويلة بعد ركلة الجزاء، لكنني لا أريد التركيز على ذلك. كانت هناك الكثير من الأمور الإيجابية في أول 60 دقيقة».

وتابع: «قدمنا أداءً متكاملاً وبذلنا قصارى جهدنا. لعبنا بشجاعة، وكانت الروح المعنوية والطاقة والجودة الكروية في أعلى مستوياتها. استحقينا الفوز».

وواصل المدرب الألماني: «ركزنا على أدائنا وعلى الروح التي دخلنا بها المباراة. لا أستطيع أن أثني على اللاعبين بما يكفي لما قدموه على أرض الملعب».

وأكد توخيل: «لولا البطاقة الحمراء لفزنا بالمباراة بسهولة».

وتعرض منتخب إسبانيا، الذي تغلب على إنجلترا في نهائي كأس أوروبا 2024، وفاز على الأرجنتين ليتوج بكأس العالم، لضغط كبير بعدما فرض المنتخب الإنجليزي تفوقه خلال الساعة الأولى من المباراة التي أقيمت على ملعب «واندا متروبوليتانو».

ولم تتعرض إسبانيا للهزيمة في مدريد منذ فوز إنجلترا عليها هناك عام 1987، قبل أن تنتهي تلك السلسلة في مواجهة أمس.

وافتتح هاري كين التسجيل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ثم أضاف إزري كونسا وبن وايت الهدفين الثاني والثالث في بداية الشوط الثاني، ليعززا تفوق المنتخب الإنجليزي.

وحاول المنتخب الإسباني العودة إلى المباراة مستفيداً من النقص العددي في صفوف منافسه، لكن تألق حارس مرمى إنجلترا جيمس ترافورد حال دون إدراك التعادل.

وأثار اختيار ترافورد، لاعب ليدز يونايتد، للمشاركة أساسياً بدلاً من جوردان بيكفورد، بعض المفاجأة قبل المباراة، لكنه قدم أداءً مميزاً أكد صواب قرار توخيل.

ورغم انتهاء سلسلة إسبانيا الخالية من الهزائم، أبدى المدرب لويس دي لا فوينتي تفاؤله بقدرة فريقه على العودة بقوة خلال منافسات الدور ربع النهائي في مارس المقبل.

وقال دي لا فوينتي: «أبرز أداء إنجلترا اليوم مدى صعوبة ما كنا نحققه. كان علينا الكفاح من أجل الحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة، واليوم كان يومهم وليس يومنا، لكننا سنحاول التعامل مع الهزيمة كما نتعامل مع الفوز».

وأضاف: «لم نذق طعم الهزيمة منذ فترة، لكننا نظل فخورين، وسيظل لدينا الطموح والتفاؤل في مارس. سنكون في دور الثمانية، وسنخوض الأدوار الإقصائية بنية الفوز والتتويج بالبطولة».

وتابع: «أود أن أكون مع لاعبي فريقي مرة أخرى الأسبوع المقبل، لأنه إذا كان هناك لاعبون حزينون في غرفة الملابس الآن، فأود أن أقول لهم خلال الأيام القليلة المقبلة: أدركوا عظمة ما حققتموه، ومدى صعوبة ذلك، ومدى الفخر الذي يجب أن تشعروا به».

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلاً: «لكن الآن علي الانتظار حتى مارس».