زيدان: مبابي أدى دوره قائداً لفرنسا بصورة مثالية

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، عن عدم رضاه عن أداء لاعبيه في الشوط الأول من مواجهة تركيا، التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي 2-1، مساء أمس الأحد، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي قدمه كيليان مبابي قائد الفريق.

وقال زيدان في تصريحات لقناة «تي إف 1» الفرنسية: «كان هدفنا التأهل، وربما في صدارة المجموعة، لكن مستوانا في الشوط الأول مثير للحيرة، ولم نضغط بشكل مناسب، وأكون محبطاً عندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد».

وأضاف: «لم نكن جيدين في الضغط، وتركنا مساحات للمنافس، وصححنا ذلك بين الشوطين، وتحسن الأداء، فالمستوى في الشوط الأول لم يكن مرضياً سواء لي أو للاعبين».

وأشار مدرب منتخب فرنسا إلى الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها فريقه، قائلاً: «لقد سمحنا لمنتخب تركيا بالوصول إلى مرمانا كثيراً، خاصة في الشوط الأول، وهذا أمر نادر، والمسؤولية لا تقع على خط الدفاع فقط، أو لاعب أو اثنين، بل على الفريق ككل، ويجب أن نضغط بمنظومة جماعية».

وتابع: «كما علينا أيضاً أن نستحوذ على الكرة، فنحن نحب أن نركض بالكرة وليس بدونها، هذا ليس أسلوبنا، وقمنا بذلك بشكل أفضل في الشوط الثاني».

وأوضح زيدان: «لقد خلقنا عدداً من الفرص في الشوط الثاني، ولم نستغل فرصنا في الشوط الأول لنلعب بأعصاب أكثر هدوءاً، ولكن يبقى الأهم أننا قادرون على خلق الفرص، ونجحنا في تسجيل هدفين».

وأضاف: «صححنا بعض الأمور بين الشوطين، وكانت ردة الفعل جيدة للغاية، ويبقى الأهم أنه لا يوجد لاعب بخل بجهده على الفريق».

وانتقل زيدان للإشادة بنجم ريال مدريد، كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، قائلاً: «راضٍ للغاية عن مستواه، كان يستحق أن يسجل هدفين أو ثلاثة لولا تألق حارس المرمى التركي، وهذا أمر وارد في كرة القدم».

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلاً: «لقد صنع كيليان الفرص لنفسه، وأعجبني دوره عندما كانت الكرة مع زملائه، لقد أدى دوره كقائد بشكل مثالي».