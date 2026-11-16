جيسوس يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد خسارة الدنمارك

وجه جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير عقب الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 1-4، السبت الماضي، على ملعب «براغا»، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مؤكداً ضرورة تحليل أسباب الهزيمة وتصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة.

ونشر المدرب البرتغالي رسالته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة حرمت فريقه من فرصة حسم صدارة المجموعة مبكراً، بعدما كان بإمكانه ضمان المركز الأول حال تحقيق نتيجة إيجابية، ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

واعترف جيسوس بأن منتخب البرتغال لم يقدم المستوى المطلوب أمام الدنمارك، لكنه رفض اختزال مسيرة الفريق في البطولة في مباراة واحدة، مشيراً إلى النتائج السابقة التي قادت المنتخب إلى صدارة المجموعة.

وكتب المدرب عبر حسابه على «إنستغرام»: «لا نحقق دائماً النتائج التي نطمح إليها. لم نكن في أفضل حالاتنا بالأمس، لكن مباراة واحدة لا تمحو العمل الجاد الذي قدمناه. لقد حققنا 4 انتصارات في 5 مباريات، وما زلنا في صدارة المجموعة».

وأضاف: «نحن نفوز ونخسر معاً. حان الوقت الآن للتحليل والتصحيح ومواصلة العمل، يداً بيد وبعزيمة راسخة لتحقيق أهدافنا».

وأكد جيسوس من خلال رسالته أهمية البناء على النتائج السابقة، مع الاعتراف بضرورة معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة الدنمارك، استعداداً للمباراة الأخيرة في دور المجموعات.

ويعود منتخب البرتغال إلى المنافسات غداً الثلاثاء، عندما يحل ضيفاً على منتخب ويلز في كارديف، في مباراة يسعى خلالها إلى حصد النقاط اللازمة لضمان إنهاء المجموعة في الصدارة.

ويخوض المنتخب البرتغالي اللقاء في ظل غياب ثلاثة من لاعبيه الأساسيين، إذ يفتقد خدمات جواو بالينيا وروبن دياش بسبب الإيقاف، بينما يغيب برناردو سيلفا بداعي الإصابة، ما يفرض على الجهاز الفني إجراء تغييرات في التشكيلة.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، فيما يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتذيل منتخب ويلز الترتيب بثلاث نقاط.