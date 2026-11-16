كلوب يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا»

انتقد يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالباً بتغييره، ومعتبراً أن أوضاع الاتحاد الدولي أصبحت أسوأ مما كانت عليه خلال رئاسة مواطنه سيب بلاتر، الذي غادر منصبه على خلفية فضيحة فساد.

وجاءت تصريحات كلوب خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، قبل مواجهة منتخب ألمانيا أمام هولندا، اليوم الاثنين، في دوري الأمم الأوروبية، إذ أكد أن تغيير رئيس الاتحاد الدولي أصبح ضرورياً لتحسين إدارة شؤون كرة القدم العالمية.

وقال كلوب: «الرأي السائد بالإجماع هو أن التغيير سيكون أمراً منطقياً. لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تسوء أكثر بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم تمكن من فعل ذلك».

وكان إنفانتينو قد انتُخب رئيساً لـ«فيفا» عام 2016، بعد فضيحة فساد أنهت ولاية بلاتر، الذي استقال من منصبه، وواجه لاحقاً اتهامات جنائية.

وبرّأ القضاء السويسري بلاتر لاحقاً في قضية جنائية تتعلق بدفع مليوني فرنك سويسري إلى ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وأضاف كلوب: «في الوقت الحالي، نعتقد أنه إذا رحل إنفانتينو، فقد يتمكن خليفته من إدارة الأمور بشكل أفضل. أعتقد أن الوضع يمكن أن يتحسن».

وتابع: «هناك بالتأكيد أشخاص يهتمون بمستقبل كرة القدم، وليس لديهم مصلحة مالية مرتبطة بذلك، وإذا اجتمعوا معاً وأصبح أحدهم رئيساً، فسيكون ذلك مفيداً».

وتعرض إنفانتينو، الذي أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس 2027، لانتقادات شديدة في يوليو الماضي، عقب محاولة لم يكتب لها النجاح لجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ«فيفا»، يمتلك الحقوق المرتبطة بمسابقاته، ومن بينها كأس العالم.