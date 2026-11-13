ريال مدريد يقتحم صراع إسبانيا والمغرب على استضافة نهائي مونديال 2030

لم تعد المنافسة على استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 مجرد سباق بين الملاعب والمنشآت الرياضية، بل تحولت إلى صراع نفوذ وتبادل رسائل مباشرة بين الأطراف الثلاثة المنظمة للبطولة، إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي خضم هذا التنافس، قرر ريال مدريد توصيل صوته للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حاملاً رسالة تتسم بقدر كبير من الثقة والقوة، مفادها: «يمكنكم بناء ملعب ذهبي، لكن الأهم هو معرفة كيفية إدارة الفعاليات، ونحن الأفضل في ذلك».

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، جاءت هذه الرسالة خلال زيارة وفد من «فيفا» إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، معقل النادي الملكي ضمن جولة لتقييم المدن والملاعب المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، التي ستنظمها إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك.

ورغم أن القرار النهائي بشأن أماكن إقامة لقاءات البطولة، ومنها المباراة النهائية، لن يتم اتخاذه قبل عام 2027، فإن ريال مدريد فضل الكشف عن أوراقه مبكراً، وأكد أن امتلاك الملعب وحده لا يكفي، وأن الخبرة التنظيمية هي العامل الحاسم.

ولم يكتفِ ممثلو الريال باستعراض الإمكانات الهائلة لملعب سانتياغو برنابيو، بل وجهوا رسالة واضحة حول أحقية العاصمة الإسبانية مدريد في استضافة الحدث الأبرز في البطولة.

ويرى النادي الإسباني أن خبرته التنظيمية، إلى جانب الإمكانات الاستثنائية لملعب سانتياغو برنابيو بعد إعادة تطويره، تمنحه أفضلية واضحة على منافسيه، حيث سبق أن طرح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هذا الرأي على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، خلال اجتماعات سابقة.

ولم يكن نادي ريال مدريد الطرف الوحيد الذي استغل زيارة وفد فيفا، إذ تحرك الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً، الذي حرص على توصيل وجهة نظر بلاده بشأن كيفية توزيع مباريات البطولة، مع التركيز بشكل خاص على المباراة النهائية المقررة في 21 يوليو عام 2030.

وسبق أن أكد لوزان موقف اتحاد الكرة الإسباني بكل صراحة، حين قال: «إسبانيا تريد استضافة المباراة النهائية على أرضها، ولن تتنازل عن هذا الحق».

ومع ذلك، فقد أصبحت الرسائل السياسية والرياضية أكثر حدة، في ظل إدراك الجانب الإسباني أن المغرب ليس مجرد شريك في التنظيم، بل منافس حقيقي على استضافة المباراة النهائية.

ودخل الجانب السياسي على خط النقاش من خلال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي دافع عن ملف الترشح المشترك، مؤكداً أن بلاده ستحتفظ بالحصة الأكبر من مباريات كأس العالم 2030.

وأوضح سانشيز أن فكرة استضافة البطولة بدأت بين إسبانيا والبرتغال قبل انضمام المغرب، مشيراً إلى أن أوروبا كانت تتطلع لاستضافة الحدث، وأن انضمام المغرب جاء في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

وبين رسائل نادي ريال مدريد، وتحركات الاتحاد، وتصريحات سانشيز، فقد بدأت مدريد بالفعل معركتها من أجل استضافة المباراة النهائية، غير أن الكلمة الفصل في هذا الشأن تظل بيد الفيفا.