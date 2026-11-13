ماكرون يدعم ترشح فينغر المحتمل لرئاسة «فيفا»

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم مواطنه أرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، في حال قرر منافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفقاً لما أفادت به صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية، اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن ماكرون عرض مساندة فينغر في حملته الانتخابية المحتملة، ويعتزم التواصل مع عدد من القادة الدوليين لحشد الدعم لصالحه.

ولم يحسم فينغر قراره النهائي بشأن خوض الانتخابات أمام إنفانتينو، إلا أن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي تواصل معه لإقناعه بتقديم ترشحه.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 نوفمبر، فيما أشارت تقارير إخبارية إلى أن فينغر من بين الشخصيات التي قد تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، كان من المنتظر أن يحسم المدرب الفرنسي السابق قراره بشأن الترشح خلال الأسبوع الجاري، استعداداً للانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وحتى الآن، لم يتقدم بطلب الترشح، إلى جانب إنفانتينو، سوى الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس «فيفا»، الذي لا يُنظر إليه باعتباره منافساً يملك فرصاً كبيرة للفوز.

ويُعد «يويفا» من أبرز منتقدي إنفانتينو، لكنه لم يقدم حتى الآن مرشحاً خاصاً به لخوض الانتخابات.

وكان رئيس «فيفا» قد واجه انتقادات بسبب خطة لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم، قبل أن يتقرر إلغاؤها في أغسطس الماضي، بعدما رفضتها ثلاثة اتحادات قارية، وهدد «يويفا» بمقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي.

ورغم هذه الخلافات، حصل إنفانتينو مؤخراً على دعم من اتحادات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهو ما يمنحه، وفقاً للتقرير، أغلبية كافية للفوز بولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الدولي.