«كاف» يفتح الترشح لاستضافة 3 نسخ من أمم أفريقيا

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الاتحادات الأعضاء إلى تقديم طلبات الترشح لاستضافة ثلاث نسخ مقبلة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية، أعوام 2028 و2031 و2033، بعدما تراجع عن قراره بإقامة البطولة كل أربع سنوات بدلاً من عامين.

وكان «كاف» قد أعلن الشهر الماضي تراجعه عن القرار الذي اتخذته لجنته التنفيذية في ديسمبر الماضي، بشأن إقامة البطولة كل أربع سنوات بدلاً من عامين، بعدما قوبل القرار بانتقادات واسعة.

ووجه الاتحاد الأفريقي خطاباً إلى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 اتحاداً، دعاها فيه إلى تقديم عروض لاستضافة إحدى النسخ الثلاث، وحدد الثلاثاء المقبل، الموافق 17 نوفمبر، موعداً نهائياً لإبداء الرغبة في الترشح، على أن تُقدم جميع الوثائق المطلوبة، بما فيها الضمانات الحكومية، بحلول الثامن من ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية عام 2027، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو.

وكان «كاف» قد أكد في وقت سابق تلقيه ثلاثة عروض لاستضافة نسخة 2028، من إثيوبيا والمغرب، إلى جانب عرض مشترك تقدمت به بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.