عودة بن وايت إلى إنجلترا تشهد استقبالاً عدائياً

دافع الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، عن المدافع بن وايت، لاعب أرسنال، بعد تعرضه لصيحات استهجان من الجماهير لدى دخوله بديلاً خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كرواتيا 2-1، أمس الخميس، على ملعب «ويمبلي»، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأكد توخيل، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة، أنه لم يسمع صيحات الاستهجان الموجهة إلى وايت، على عكس التصفيق الذي حظي به لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عند مغادرته الملعب، والذي رصدته وسائل الإعلام الحاضرة.

وخاض مدافع أرسنال أول مباراة له مع منتخب إنجلترا منذ مارس الماضي، بعدما غاب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، علماً بأنه سبق أن تعرض لصيحات استهجان على خلفية ابتعاده عن المنتخب خلال السنوات الماضية.

وكان وايت قد غادر معسكر منتخب إنجلترا خلال كأس العالم 2022 في قطر مبكراً لأسباب شخصية، قبل أن يعلن لاحقاً عدم استعداده للانضمام إلى المنتخب خلال الفترة المتبقية من ولاية المدرب السابق غاريث ساوثغيت، التي انتهت عقب بطولة أمم أوروبا 2024.

وقال توخيل، عقب المباراة التي احتفل فيها قائد المنتخب هاري كين بخوض مباراته الدولية رقم 126، بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء: «لم أسمع صيحات الاستهجان الموجهة إلى بن، وكنت أعتقد أننا تجاوزنا تلك المرحلة».

وأضاف: «آمل ألا يتكرر ذلك. إنه لاعب في فريقنا. منذ توليت المسؤولية وهو يتوق بشدة للانضمام إلى المجموعة. لم يرتكب أي خطأ منذ توليت المسؤولية».

وتابع: «لا يمكنني الحكم عليه إلا بناء على ما أراه وما عشته معه، وهو على أعلى مستوى ويمكنه حقاً مساعدتنا في الفوز بالمباريات».

وشدد المدرب الألماني على تمسكه باللاعب، قائلاً: «كما قلت، إنه جزء من فريقنا وسنحمي فريقنا. إنه يستحق أن يكون معنا».

وأكد توخيل أنه لا يشعر بالقلق من احتمال ابتعاد وايت عن المنتخب مجدداً إذا استمرت ردود الفعل السلبية من الجماهير.

وقال: «لا أعتقد ذلك. لا أريد أن أضخم الأمر أكثر من اللازم».

وأضاف: «لقد بدا لي دائماً ملتزماً ومتفانياً ومتحمساً للانضمام إلى المعسكر وأن أستدعيه. لا يوجد سبب للشك في التزامه أو شغفه».

واختتم تصريحاته قائلاً: «لقد تغلب على صيحات الاستهجان في المرة الماضية، ولم أسمعها هذه المرة».