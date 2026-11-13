زيدان يكشف موعد عودة مبابي إلى منتخب فرنسا

توقع زين الدين زيدان، مدرب منتخب فرنسا، عودة المهاجم كيليان مبابي إلى الملاعب الثلاثاء المقبل، للمشاركة في مواجهة تركيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة إيطاليا بسبب آلام في العضلات الخلفية للفخذ.

وقال زيدان، عقب خسارة منتخب فرنسا أمام إيطاليا بنتيجة 1-3، أمس الخميس، إن مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لم يشارك في التدريبات مع المنتخب بسبب الإصابة، لكنه يأمل في استعادته خلال المباراة الأخيرة للفريق في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح المدرب الفرنسي، في تصريحات لمحطة «تي إف 1» التلفزيونية: «أتمنى ذلك، ولهذا السبب ظل معنا. لا أعتقد أن الأمر خطير. هدفنا مشاركته في المباراة».

وكانت الخسارة أمام إيطاليا في ميلانو الأولى لزيدان منذ توليه تدريب منتخب فرنسا في يوليو الماضي.

وعن أداء فريقه، قال زيدان: «أخبرتهم بعد المباراة أنه لا داعي للذعر. صنعنا فرصاً واستحوذنا على الكرة، لكننا كنا أضعف قليلاً في الجانب الدفاعي».

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، برصيد عشر نقاط، متساوياً مع إيطاليا، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المنتخبين.