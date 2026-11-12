إقالة كاريك قد تقود غوارديولا إلى تدريب منتخب أمريكا

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بالتعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لتولي قيادة منتخب الولايات المتحدة، حال رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن منصبه لتدريب مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن اسم غوارديولا طُرح بالفعل داخل الاتحاد الأمريكي، باعتباره أحد المرشحين لخلافة بوتشيتينو، الذي ارتبط اسمه بتولي تدريب مانشستر يونايتد عقب إقالة مايكل كاريك.

ولم يسبق لغوارديولا تدريب أي منتخب، إذ اقتصرت مسيرته التدريبية على قيادة برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى رفضه عرضاً لتدريب منتخب إيطاليا في وقت سابق من العام الجاري.

وتأتي هذه التطورات بعد قرار مانشستر يونايتد إقالة كاريك، اليوم الخميس، على خلفية تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصوله إلى مراكز الهبوط.

وبحسب تقارير إعلامية، يتصدر بوتشيتينو قائمة المرشحين لخلافة كاريك، وسط أنباء عن اهتمام المدرب الأرجنتيني بالانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد»، رغم توقيعه قبل ثلاثة أشهر فقط عقداً جديداً لقيادة منتخب الولايات المتحدة حتى عام 2030.

وفي حال رحيل بوتشيتينو، يُتوقع أن يحصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على تعويض مالي، إذ تشير التقارير إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ عشرة ملايين دولار.