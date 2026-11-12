7 مدربين و13 عاماً من الإخفاقات.. ما الذي يحدث في مانشستر يونايتد؟

أعادت إقالة مايكل كاريك من تدريب مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، أزمة الاستقرار الفني والإداري في النادي الإنجليزي إلى الواجهة، بعدما أصبح المدرب السابع الذي يغادر منصبه منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون عام 2013، في وقت لا تزال فيه النتائج تتراجع رغم التغييرات المتكررة على مستوى الجهاز الفني.

وجاء قرار إقالة كاريك بعد بداية متعثرة للموسم، حقق خلالها الفريق ثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة بمختلف المسابقات، مع امتلاكه أسوأ سجل دفاعي بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، ووجوده في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن هذه الأرقام تفسر قرار الاستغناء عن المدرب، فإن استمرار النتائج السلبية تحت قيادة عدد من المدربين يعيد الاهتمام بالمشكلات الإدارية والفنية التي يعانيها النادي منذ رحيل فيرغسون، الذي قاده إلى لقبه العشرين والأخير في الدوري عام 2013.

وأصبح كاريك سابع مدرب دائم يغادر مانشستر يونايتد خلال السنوات الـ13 الماضية، وثالث مدرب يرحل منذ دخول رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف شريكاً في ملكية النادي عام 2024.

وتعاقب على تدريب الفريق خلال تلك الفترة عدد من الأسماء البارزة، من بينهم ديفيد مويز ولويس فان غال وجوزيه مورينيو وأولي غونار سولشار، دون أن يتمكن النادي من استعادة الاستقرار الذي عرفه خلال حقبة فيرغسون.

بداية واعدة ونهاية مخيبة

تميزت تجربة كاريك بالتباين الكبير بين بدايتها ونهايتها، بعدما بدا في الموسم الماضي قادراً على إعادة الفريق إلى المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تتراجع النتائج بصورة كبيرة مع انطلاق الموسم الحالي.

وتولى كاريك المسؤولية عقب رحيل البرتغالي روبن أموريم، ونجح في تحقيق 11 انتصاراً خلال أول 16 مباراة تحت قيادته، متفوقاً على أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

وأسهمت تلك النتائج في تعزيز الثقة بقدرة المدرب الإنجليزي على قيادة الفريق، غير أن تراجع الأداء لاحقاً كشف استمرار عدد من المشكلات التي لم تتمكن الانتصارات المبكرة من معالجتها.

وسبق أن شهد مانشستر يونايتد تجربة مشابهة مع سولشار، الذي حقق نتائج إيجابية في بداية مهمته قبل أن تتراجع مستويات الفريق، وتنتهي تجربته بالإقالة.

ورغم اختلاف المدربين الذين تعاقبوا على قيادة يونايتد من حيث الخبرة والأساليب التكتيكية، فإن النتائج لم تشهد تحسناً مستداماً، ما يشير إلى أن تغيير الجهاز الفني وحده لم يكن كافياً لمعالجة مشكلات النادي.

أخطاء فنية وتخطيط غير متوازن

لم تخلُ فترة كاريك من أخطاء فنية، خصوصاً على المستوى الدفاعي، مع تراجع مستويات الفريق وغياب الصلابة المطلوبة في المباريات.

كما تعرض المدرب لانتقادات بسبب تعامله مع البرتغالي برونو فرنانديز، قائد الفريق، ولا سيما قراره إبقاءه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بورنموث.

لكن المشكلات لم تقتصر على القرارات الفنية، إذ برزت أيضاً اختلالات في التخطيط للتعاقدات وتوزيع الموارد المالية بين مراكز الفريق.

وأنفق مانشستر يونايتد نحو 150 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط الوسط، بالتعاقد مع كارلوس باليبا وأندريه سانتوس ويوري تيليمانس، في الوقت الذي ظلت فيه مراكز أخرى بحاجة إلى تدعيم، وفي مقدمتها مركز الظهير الأيسر.

وأدى ذلك إلى اعتماد الفريق بصورة شبه كاملة على لوك شو، البالغ من العمر 31 عاماً، رغم سجله الطويل مع الإصابات، لتغطية مركز الظهير الأيسر خلال موسم يشارك فيه الفريق في أربع مسابقات.

وتبرز هذه الاختيارات مشكلة تتعلق بتوازن التشكيلة، إذ لا تضمن الاستثمارات الكبيرة تحقيق النتائج المطلوبة ما لم ترتبط بخطة واضحة لتلبية احتياجات الفريق في مختلف المراكز.

إرث التعاقدات يثقل مهمة المدرب المقبل

أسهمت سنوات من التعاقدات المرتبطة بمتطلبات مدربين مختلفين في تكوين تشكيلة مرتفعة التكلفة، تضم لاعبين جرى استقدامهم لتنفيذ أساليب تكتيكية متباينة.

وأصبح كل مدرب جديد مطالباً بالتعامل مع مجموعة من اللاعبين لم تُبنَ بالضرورة وفق رؤيته الفنية، وهو ما يزيد صعوبة تحقيق الانسجام والاستقرار على المدى الطويل.

وفي ظل استمرار هذه المشكلات، قد يواجه المدرب المقبل تحديات مشابهة، خصوصاً إذا لم تتزامن عملية تعيينه مع مراجعة استراتيجية التعاقدات والتخطيط الرياضي.

وتشير التقارير إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، من أبرز المرشحين لخلافة كاريك، لكن نجاح أي مدرب جديد سيظل مرتبطاً بقدرة مانشستر يونايتد على معالجة المشكلات التي استمرت رغم التغييرات المتكررة على مقعد التدريب.