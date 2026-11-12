إنفانتينو يواجه مزاعم باستغلال موارد «فيفا» لأغراض شخصية

قدم محامٍ شكوى إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن مزاعم تفيد بأن شخصاً يتقاضى راتبه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كان يؤدي أعمالاً منزلية خاصة لصالح رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، في مقر إقامته بمدينة ميامي الأمريكية، وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، التي اطلعت على الشكوى المدعومة بعدد من الوثائق، أن شخصاً «كان يؤدي أعمالاً منزلية حصرياً لصالح رئيس فيفا جياني إنفانتينو وزوجته لينا إنفانتينو، في مقر إقامتهما بمدينة ميامي، بينما كان يتلقى مقابلاً مادياً أو مزايا من خلال جهة تابعة للاتحاد الدولي».

وتتهم الشكوى، التي قدمها المحامي الأمريكي عابد أيوب، مسؤولين كباراً في «فيفا» باستغلال الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به الاتحاد، من خلال استخدام مناصبهم الرسمية لتحقيق مصالح خاصة.

وأضافت الشكوى أن استخدام أموال «فيفا» أو موارده لتغطية تكاليف خدمات تعود بالنفع على منزل أحد مسؤوليه يثير تساؤلات جدية بشأن تحقيق منافع خاصة، والإفصاح المالي، والتعويضات، والحوكمة، فضلاً عن مدى دقة البيانات الواردة في سجلات التوظيف والرواتب والضرائب والهجرة.

وطالبت الشكوى الجهات المعنية بفحص الوثائق والسجلات لتحديد حقيقة ما حدث.

وقال متحدث باسم النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، إن اللجنة لم تطلب وثائق تتعلق بالشخص المذكور في الشكوى، لكنها «تتابع هذه التطورات عن كثب».

من جانبه، أكد متحدث باسم «فيفا» أن الأمور المتعلقة بالحياة الشخصية والمنزلية لرئيس الاتحاد تندرج ضمن نطاق الخصوصية، مشدداً على أن «رئيس فيفا يتحمل شخصياً تكاليف أي موظفين للأعمال المنزلية».

ونقلت «الجارديان» عن «فيفا» بياناً جاء فيه: «نحث وسائل الإعلام على التحلي بالمسؤولية. وكما أوضح فيفا في أغسطس الماضي، فمن الواضح أن هناك جهوداً متواصلة ومنسقة من جانب البعض لتقويض الاتحاد ورئيسه. يرحب فيفا بالرقابة المشروعة، لكن الرقابة لا تمنح أحداً الحق في ترويج اتهامات كاذبة. وسنواصل التصدي بصورة مباشرة وحازمة لأي تقارير غير دقيقة أو مضللة».