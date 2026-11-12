توخيل يؤكد استمراره مع إنجلترا حتى «يورو 2028»

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أنه لا يفكر في الرحيل عن منصبه قبل نهائيات كأس أوروبا 2028، بصرف النظر عن العروض التي قد يتلقاها من الأندية الكبرى.

وتولى توخيل قيادة منتخب إنجلترا خلفاً لجاريث ساوثجيت في عام 2025، بعقد كان يمتد في البداية حتى نهائيات كأس العالم 2026، التي أقيمت في أمريكا الشمالية، قبل أن يجدد ارتباطه بالاتحاد الإنجليزي في فبراير الماضي، ليستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2028.

وقال توخيل للصحفيين، أمس الأربعاء: «لا يوجد أي بند للرحيل، ولا توجد أي نية لذلك. لقد وقعت العقد لأنني أرغب في البقاء حتى بطولة أوروبا. أريد أن أكون جزءاً من هذه البطولة، فما زال أمامنا الكثير لإنجازه».

وتأتي تصريحات المدرب الألماني في ظل تقارير ربطت الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، بخلافة مايكل كاريك في تدريب مانشستر يونايتد، بعد النتائج المتراجعة للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ورغم تمسكه بالاستمرار مع المنتخب الإنجليزي، أقر توخيل بأنه يفتقد أجواء تدريب الأندية، مؤكداً اعتزامه العودة إليها في مرحلة لاحقة، عقب انتهاء مهمته الحالية.

وقال المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ: «أفتقد خوض 50 مباراة في الموسم، كما قلت من قبل. وأفتقد تلك اللحظات قبل صفارة النهاية عندما يتحدد كل شيء».

وأضاف: «تلك الدقائق الأخيرة لها طابع خاص؛ ملعب ممتلئ بالجماهير، وأضواء ساطعة، وأجواء مشحونة بالحماس، وتشعر خلالها بمتعة هائلة لأنك جزء من هذا المشهد».

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره الكرواتي على ملعب «ويمبلي»، اليوم الخميس، قبل أن يحل ضيفاً على إسبانيا، بطلة العالم، في مدريد يوم الأحد المقبل.