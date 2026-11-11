أوناي سيمون: كورتوا أفضل حارس مرمى في القرن الـ21

أشاد أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق أتلتيك بلباو، بالبلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، مؤكداً أنه يستحق أن يُنظر إليه باعتباره أفضل حارس مرمى في القرن الـ21، بفضل مستواه الاستثنائي والتزامه المستمر بالتدريبات.

ووصف سيمون، الفائز بجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى ضمن جوائز الكرة الذهبية هذا العام، نظيره البلجيكي بأنه حارس استثنائي، مشيراً إلى أن نجاحه يعود إلى العمل الجاد الذي يؤديه بصورة يومية.

وخلال حديثه لشبكة «أوندا سيرو» الإذاعية الإسبانية، سُئل سيمون عن تصريحات سابقة أقر فيها بأنه يتابع أسلوب لعب كورتوا عن كثب، للاستفادة من خبراته ومستواه الفني.

وكشف الحارس الإسباني أن كورتوا تأثر بالإشادة التي تلقاها منه خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت صيف العام الجاري، وهو ما عزز الاحترام المتبادل بين الحارسين.

وقال سيمون: «حسناً، أعتقد أنه يعرف ذلك أو يشعر به بهذه الطريقة، وأنا سعيد لأنه حارس مرمى متواضع للغاية، ويعمل بجد كل يوم».

وأضاف: «إذا كان يقدم أداءً استثنائياً في كل موسم، فذلك يعود بلا شك إلى عمله الشاق والدؤوب. إنه يتدرب كالوحش. أعتقد أنه يدرك تماماً أنه أفضل حارس مرمى في العالم، بل يمكنني القول إنه الأفضل في هذا القرن».

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي له الانحياز إلى ناديه باختيار أحد زملائه أو اعتبار نفسه الحارس الأفضل، رفض سيمون الدخول في المقارنات المرتبطة بالانتماء إلى الأندية.

وقال ضاحكاً: «لا، لن أكذب. هل يعقل أن أقول: لا، أنا الأفضل؟ بالطبع لا، لن أفعل ذلك».