كورتوا يدافع عن ألونسو ويكشف كيف تجاهل رسالة مورينيو أسبوعين

دافع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن مدربه السابق تشابي ألونسو، مؤكداً أن قرار إقالته من تدريب الفريق لم يكن عادلاً، فيما أشاد بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق، مشيراً إلى أنه أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً مقارنة بالفترة التي عملا فيها معاً في تشيلسي الإنجليزي.

وأثنى كورتوا على العمل الذي قدمه ألونسو، مؤكداً أنه مدرب متميز، وأنه تابع بإعجاب ما حققه مع باير ليفركوزن الألماني، قبل رحيله عن ريال مدريد لتولي تدريب تشيلسي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أعرب الحارس البلجيكي عن ثقته بقدرات ألونسو التدريبية، متوقعاً نجاحه مع الفريق اللندني، رغم إقراره بأن علاقة المدرب الإسباني ببعض لاعبي ريال مدريد لم تكن مثالية في بعض المواقف.

وأوضح كورتوا أن ألونسو كان يتمتع بعلاقة جيدة مع العديد من أفراد الفريق، معتبراً أن إقالته بعد 34 مباراة رسمية لم تكن منصفة، لأن المدرب غالباً ما يتحمل مسؤولية النتائج السلبية، حتى عندما لا يكون المسؤول الوحيد عن تراجع الأداء.

وعن مورينيو، أعرب كورتوا عن سعادته بعودة المدرب البرتغالي إلى ريال مدريد، وكشف عن واقعة حدثت خلال كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت الصيف الماضي، بعدما تلقى رسالة من مورينيو، لكنه تأخر في الرد عليها لمدة أسبوعين، لعدم معرفته بهوية المرسل.

وأوضح أنه كان على متن طائرة لا تتوافر فيها خدمة الإنترنت، ولم يكن يحتفظ برقم هاتف مورينيو، قبل أن يستفسر لاحقاً داخل النادي عما إذا كان الرقم يعود إلى المدرب البرتغالي.

وقارن كورتوا بين شخصية مورينيو خلال فترة عملهما معاً في تشيلسي قبل نحو 12 عاماً وشخصيته الحالية، مؤكداً أنه أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً وأقل حدة، مع احتفاظه بحضوره القوي داخل الفريق.

كما أشاد كورتوا بزميله الإنجليزي جود بيلينغهام، واصفاً إياه بأنه شخص رائع وصديق جيد ولاعب متميز، مؤكداً أهميته لريال مدريد، سواء في التعامل مع الكرة أو التحركات والأدوار الدفاعية.

وفيما يتعلق بمستقبله الدولي، اعترف الحارس البلجيكي بأنه فكر في الاعتزال عقب كأس العالم 2026، لكنه استمتع بالمشاركة في البطولة، ولا يزال يرغب في تمثيل منتخب بلاده، مؤكداً استعداده للعودة إذا طلب منه الجهاز الفني ذلك خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وشدد على أن مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلجيكا ليس مضموناً، وأن عليه مواصلة إثبات جدارته بحراسة المرمى.

وأشار كورتوا إلى أن غيابه عن منافسات دوري الأمم الأوروبية جاء نتيجة ضغط المباريات وحاجته إلى الراحة، إلى جانب الإصابات وبعض الظروف العائلية، ومنها حفل زفاف والده في سبتمبر الماضي.