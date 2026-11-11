هاري كين يرشح أوليسيه للفوز بالكرة الذهبية مستقبلاً

يرى النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، أن زميله الفرنسي مايكل أوليسيه يمتلك المقومات التي تؤهله للفوز بالجائزة خلال السنوات المقبلة.

وقال كين، في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية، نشرت اليوم الأربعاء: «أعتقد أن المزيد من لاعبي بايرن قادرون على الفوز بها. لقد نجح مايكل (أوليسيه) في التواجد ضمن قائمة العشرة الأوائل هذا العام، وهو يقدم موسماً قوياً للغاية حتى الآن، مما يجعله يمتلك فرصة حقيقية».

وكان كين قد توج بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، للمرة الأولى في مسيرته قبل نحو ثلاثة أسابيع، فيما حل أوليسيه في المركز التاسع بالتصويت.

وعقب تتويجه بالجائزة، وقّع المهاجم الإنجليزي عقداً جديداً مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029، ليواصل مشواره مع الفريق البافاري.

وكشف كين عن طموحاته خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «آمل أن أتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن مرة واحدة على الأقل، وأن أحقق لقباً واحداً مع المنتخب الإنجليزي، وذلك بحلول السنوات الخمس المقبلة».

وكان كين قد ساهم في تتويج بايرن ميونخ بالثنائية المحلية، الدوري الألماني وكأس ألمانيا، في الموسم الماضي، كما ساعد منتخب إنجلترا على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف الماضي.