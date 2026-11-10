كومباني يعود لبايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ تعرضه لوعكة صحية

عاد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، لمقر تدريبات الفريق بعد غيابه بسبب أزمة صحية، وفقاً لما أعلنه النادي في بيان، اليوم الثلاثاء.

وقال النادي «البافاري» إن كومباني في طريقه للتعافي وقد عاد لمقر التدريبات، منذ بداية هذا الأسبوع.

وأضاف النادي في بيانه أن كومباني يُكمل مرحلة التأهيل على كتفه المصابة، خلال وجوده في مقر تدريبات الفريق.

وتعرض كومباني للإغماء خلال تدريب الفريق قبل أكثر من أسبوعين، وجرى نقله إلى المستشفى، إذ عانى من أعراض ناجمة عن تهيج الأغشية السحائية، وتولى مساعده آرون دانكس قيادة الفريق في خمس مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة.

وقال أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن، أول من أمس، إن كومباني من المتوقع أن يعود لقيادة الفريق خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.