مخاوف عائلية تهدد صفقة ريال مدريد المرتقبة

يقترب ريال مدريد من التعاقد مع الإنجليزي جي جي غابرييل، موهبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الشابة، وسط مفاوضات لم تخلُ من بعض المخاوف داخل النادي الإسباني، بعدما أبدى مسؤولون تحفظهم بشأن الدائرة العائلية للاعب البالغ من العمر 16 عاماً، وطريقة إدارة مسيرته الاحترافية.



وكشف تقرير لصحيفة «ذا صن» البريطانية أن بعض الشخصيات في ريال مدريد تنظر بقلق لنفوذ جو أوكيروويل، والد اللاعب الصاعد، واصفين إياه بأنه شخصية تفرض مطالب مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بمستقبل نجله.

وأكد التقرير أن والد غابرييل دخل في نزاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المسار الرياضي لابنه، إذ لم يمر هذا السلوك دون ملاحظة في أروقة نادي ريال مدريد، حيث فوجئ المسؤولون أيضاً بالتصريحات الطموحة التي أدلى بها اللاعب نفسه.

وصرح غابرييل علناً بأن حلمه الأكبر هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهو تصريح أثار استغراباً داخل ريال مدريد، لا سيما في ظل الاهتمام الإعلامي المكثف الذي يحيط بالفعل بلاعب لم يتجاوز عامه السادس عشر.

من جانبه، بذل مانشستر يونايتد قصارى جهده لإقناع غابرييل بالبقاء في قلعة «أولد ترافورد»، إذ عرض النادي الإنجليزي على عائلة اللاعب تخصيص مقصورة خاصة لهم في الملعب الجديد الذي يخطط النادي لبنائه، بالإضافة لمنحه القميص رقم 77، وذلك ضمن خطة لتسويقه كعلامة تجارية شخصية.

كما وعد بإدراج غابرييل ضمن قائمة الفريق لمواجهة برايتون، لكن اللاعب أبلغ النادي برغبته في الرحيل قبل خوض تلك المباراة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بدفع تعويض لمانشستر يونايتد لا يتجاوز 350 ألف جنيه استرليني، وهو مبلغ زهيد للغاية مقابل لاعب يصنف ضمن أكثر المواهب الواعدة في جيله، فيما يواصل ريال مدريد مساعيه لإتمام الصفقة، في انتظار استكمال بعض الإجراءات.