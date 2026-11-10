أرسنال يطارد إنجازاً غائباً منذ نحو 90 عاماً

وضعت الانطلاقة القوية لأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفريق أمام فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي، بعدما عزز صدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، عقب فوزه على هال سيتي بهدف دون رد، السبت الماضي، ليعادل أفضل حصيلة له خلال أول عشر مباريات في حقبة الدوري الممتاز.

وجمع أرسنال 27 نقطة من تسعة انتصارات وخسارة واحدة، وهي الحصيلة نفسها التي حققها تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا في موسم 2022-2023، الذي أنهاه في المركز الثاني.

ويطمح الفريق اللندني إلى الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، للمرة الأولى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مستفيداً من بدايته القوية وصلابته الدفاعية.

وتكشف الأرقام التاريخية أن الفرق التي تحقق انطلاقة مماثلة غالباً ما تكون حاضرة بقوة في المنافسة على اللقب، إذ لم تتجاوز ثلاثة أندية حاجز 27 نقطة خلال أول عشر مباريات في حقبة الدوري الممتاز، وهي تشيلسي في موسم 2005-2006، ومانشستر سيتي في موسمي 2011-2012 و2017-2018، وليفربول في موسم 2019-2020، وتوجت جميعها باللقب في نهاية الموسم.

وعلى امتداد تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه عام 1888، تمكن 14 فريقاً فقط من جمع 27 نقطة على الأقل خلال أول عشر مباريات، وفقاً لنظام احتساب ثلاث نقاط للفوز، ونجحت ثمانية منها في إنهاء الموسم بالمركز الأول.

وسجل توتنهام أفضل انطلاقة في هذه القائمة، بعدما حصد العلامة الكاملة برصيد 30 نقطة خلال أول عشر مباريات في موسم 1960-1961، قبل أن يتوج باللقب، بينما حقق مانشستر يونايتد الرصيد نفسه في موسم 1985-1986، لكنه أنهى المسابقة في المركز الرابع.

ووصل ليفربول إلى 28 نقطة خلال أول عشر مباريات في ثلاثة مواسم مختلفة، وتوج باللقب في موسمي 1978-1979 و1987-1988، فيما اكتفى بالمركز الثاني في موسم 1990-1991.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتصدر فيها أرسنال الدوري بفارق خمس نقاط على الأقل بعد أول عشر مباريات، بعدما سبق له تحقيق ذلك في موسم 2013-2014، حين جمع ثمانية انتصارات وتعادلاً واحداً، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في تقليص الفارق وانتزاع اللقب بنهاية الموسم.

كما تقدم أرسنال بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي بعد أول عشر مباريات من الموسم الماضي، رغم جمعه نقطتين أقل من رصيده الحالي في المرحلة نفسها.

وعلى الصعيد الدفاعي، لعبت الصلابة الدفاعية دوراً رئيسياً في انطلاقة الفريق، بعدما حقق سبعة من انتصاراته التسعة دون استقبال أي هدف.

ولم تنجح سوى أربعة فرق في تحقيق ثمانية انتصارات بشباك نظيفة خلال أول عشر مباريات، وهي ليدز يونايتد في موسم 1970-1971، وبرمنجهام سيتي في موسم 2003-2004، وتشيلسي في موسم 2004-2005، ومانشستر يونايتد في موسم 2017-2018، وكان تشيلسي الوحيد بينها الذي توج باللقب.

وسبق لأرسنال أن حافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من أول عشر جولات مرتين، الأولى في موسم 1987-1988 تحت قيادة جورج جراهام، عندما أنهى الفريق الموسم في المركز السادس، والثانية في الموسم الماضي الذي توج خلاله باللقب.

واستقبل الحارس الإسباني ديفيد رايا ثلاثة أهداف فقط خلال أول عشر جولات من الموسم الماضي، في أفضل بداية دفاعية للفريق عبر تاريخه.

أما خلال الموسم الحالي، فقد استقبلت شباك أرسنال خمسة أهداف فقط، ليصبح الموسم السابع في تاريخه الذي تهتز فيه شباكه بخمسة أهداف أو أقل خلال أول عشر مباريات، والأول الذي يحقق فيه هذا المعدل خلال موسمين متتاليين.