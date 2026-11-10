فينجر أمام أسبوع حاسم لتحديد موقفه من رئاسة «فيفا»

يعتزم الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، حسم موقفه خلال الأسبوع الجاري بشأن إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، وفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويشغل فينجر منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» منذ عام 2019، ويُعد من بين الأسماء المحتملة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في حال قرر خوض الانتخابات.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، فيما لم يصدر عن فينجر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن التكهنات المتعلقة بإمكانية دخوله السباق الانتخابي.

ويُعد «يويفا» من أبرز الجهات المنتقدة لإنفانتينو، لكنه لم يعلن حتى الآن عن مرشح يدعمه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.

ويواجه إنفانتينو انتقادات عقب فشل خطة لاستقطاب استثمارات خاصة في بطولة كأس العالم، والتي جرى التخلي عنها في أغسطس الماضي، بعد رفض ثلاثة اتحادات قارية لها، وتهديد «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا».

ورغم تلك الانتقادات، حصل إنفانتينو مؤخراً على دعم اتحادات قارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ما يعزز موقفه في مساعيه للفوز بولاية رابعة على رأس الاتحاد الدولي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.