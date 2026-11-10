نهاية حقبة نوير تقترب.. 3 حراس على طاولة بايرن ميونخ

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني الاستعداد لمرحلة ما بعد حارسه المخضرم مانويل نوير، في ظل تزايد احتمالات اعتزاله بنهاية الموسم الحالي، بسبب تجدد مشاكله البدنية، فيما برز اسم لوريس كاريوس ضمن المرشحين لتعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق البافاري.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» الألمانية أن الإدارة الرياضية لبايرن أصبحت شبه مقتنعة بأن نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، سيضع حداً لمسيرته الكروية مع ختام الموسم الحالي، بعد 16 عاماً قضاها مع النادي.

وتزايدت الشكوك بشأن مستقبل الحارس الألماني عقب تعرضه لإصابة جديدة في وتر قدمه اليمنى خلال مواجهة ماينز، يُتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية عام 2026، وفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ورغم تكرار مشاكله البدنية، لا يعتزم نوير التعجيل بقرار الاعتزال، إذ يتمسك بأمل التعافي والعودة إلى المنافسات خلال العام المقبل، لاستكمال الموسم قبل حسم مستقبله بصورة نهائية.

وفي الوقت الذي يجهز فيه بايرن الحارس الشاب يوناس أوربيج لتولي المسؤولية الأساسية في المرحلة المقبلة، تسعى الإدارة للتعاقد مع حارس يتمتع بالخبرة، بهدف تعزيز المنافسة وتوفير بديل قادر على المشاركة عند الحاجة.

ويتصدر أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، قائمة المرشحين، في ظل تمتعه بالخبرة والإمكانات التي تتناسب مع متطلبات النادي، إلى جانب بيرند لينو، حارس فولهام الإنجليزي.

وكشفت شبكة «سكاي سبورت» أن لوريس كاريوس انضم مؤخراً إلى قائمة الخيارات المطروحة أمام إدارة بايرن، للاستفادة من خبرته السابقة في الملاعب الأوروبية، خصوصاً مع ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.

ويلعب كاريوس، البالغ من العمر 33 عاماً، حالياً في صفوف شالكه الألماني، بعدما خاض تجارب سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعادت إصابة نوير الأخيرة التساؤلات بشأن قدرته على مواصلة اللعب بأعلى المستويات، خصوصاً بعد تعرضه لتمزق جزئي في وتر قدمه اليمنى، وسط مخاوف من استمرار المشكلة وتحولها إلى إصابة مزمنة.

وفي هذا السياق، حذر المحلل الرياضي مارسيل رايف، خلال ظهوره في برنامج «رايف لايف» التابع لصحيفة «بيلد» الألمانية، من تأثير الإصابات المتكررة على مستقبل الحارس المخضرم.

وقال رايف: «إذا كان نوير يعاني من مشكلات في المكان نفسه بعد 30 دقيقة من كل مباراة يشارك فيها، فيجب علينا الإقرار بأنه إذا تحولت هذه المشكلة إلى حالة مزمنة واستمرت في التفاقم، فقد تكون مسيرته الاحترافية على هذا المستوى قد وصلت إلى نهايتها».

ومع استمرار الغموض بشأن موعد عودته إلى الملاعب، يدرس بايرن خياراته تحسباً لرحيل نوير، الذي ارتبط اسمه بأبرز نجاحات النادي خلال السنوات الماضية.