تغيير موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، تقديم موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 إلى الثاني من ديسمبر المقبل، بدلاً من السابع من الشهر نفسه، على أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية الحفل الذي يشهد تكريم أبرز اللاعبين والمدربين والأندية والمنتخبات في القارة.

وأوضح «كاف»، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الحفل يعود إلى لاجوس للمرة الأولى منذ نسخة عام 2014، حيث يقام في مركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون «المسرح الوطني»، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الأفريقية ومسؤوليها.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن الحفل يجمع بين تكريم الإنجازات الرياضية والاحتفاء بالتراث الثقافي للقارة، من خلال برنامج يتضمن فقرات موسيقية وترفيهية.

وتشهد نسخة 2026 توزيع الجوائز في 18 فئة، تتصدرها جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة في أفريقيا، إلى جانب جوائز المدربين وحراس المرمى والمواهب الصاعدة والأندية والمنتخبات.

وأشار «كاف» إلى أن عملية التصويت لاختيار الفائزين بدأت في الخامس من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتشمل فئات الرجال والسيدات.

وأوضح أن الاتحادات الأعضاء والأندية تشارك في عملية التصويت، إلى جانب دعوة المدربين وقادة الفرق المؤهلين للإدلاء بأصواتهم مباشرة، وفق الآلية المعتمدة لاختيار الفائزين.

وشدد الاتحاد الأفريقي على أن إجراءات التصويت تهدف إلى ضمان تمثيل مختلف أطراف كرة القدم في القارة، وتعزيز النزاهة والشفافية، مع إخضاع العملية لرقابة مستقلة لضمان مصداقية النتائج.