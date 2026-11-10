كيفو يتمسك بتنافسية إنتر ميلان بعد تجاوز خسارة الديربي

أكد الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أن التقلبات أمر طبيعي خلال الموسم الكروي، مشدداً على أهمية قدرة فريقه على تجاوز النتائج السلبية والعودة إلى الانتصارات، بعد خسارته أمام غريمه التقليدي ميلان في ديربي المدينة.

ويدخل إنتر ميلان فترة التوقف الدولي محتلاً المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو المتصدر، بعدما عوض خسارته أمام ميلان بالفوز على فينورد الهولندي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، ثم التغلب على كومو بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت تصريحات كيفو خلال وجوده في مدينة بارما، أمس الاثنين، لتسلم جائزة، في المدينة التي شهدت انطلاق مسيرته التدريبية عام 2025.

وقال كيفو خلال حفل توزيع الجوائز: «المواسم طويلة، وستكون هناك دائماً تقلبات. أنت تعلم جيداً أنك بحاجة إلى الكثير من العمل الشاق والصبر والتضحية والقدرة على التماسك والنهوض مجدداً».

وأضاف: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق النتائج، مع إدراك أننا سنتعثر أحياناً، لكن الأهم هو كيفية رد فعلنا. يجب ألا نبالغ في الحماس عندما نفوز، وألا نصاب بالإحباط عندما لا تسير الأمور على ما يرام».

وتابع: «سنواصل بذل قصارى جهدنا للحفاظ على القدرة التنافسية التي نحتاجها لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».