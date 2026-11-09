كوبارسي يتوج بجائزة الفتى الذهبي في 2026

فاز ​باو كوبارسي، مدافع برشلونة، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2026 والمقدمة من صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، ليتوج عاماً حافلاً بالنجاحات على مستوى النادي والمنتخب قبل شهرين من بلوغه سن العشرين.

وقال كوبارسي في ‌مقطع فيديو بثته ‌الصحيفة خلال حفل توزيع الجوائز، اليوم الاثنين: «أنا فخور للغاية بحصولي على ​هذه الجائزة، وأشكر كل ‌من صوَّت ​لي، لقد كانت سنة مذهلة، وسنسعى ⁠لتحقيق المزيد».

ولعب كوبارسي دوراً حاسماً في فوز إسبانيا بكأس العالم، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، وكان ⁠الركيزة الأساسية في دفاع برشلونة خلال حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

وأصبح كوبارسي (19 عاماً) خامس لاعب في تاريخ برشلونة يحقق جائزة الفتى الذهبي، وأول مدافع يفوز بها منذ الهولندي ماتيس دي ليخت في عام 2018، والثاني ​فقط ⁠منذ تقديمها ⁠في عام 2003، لينضم إلى قائمة تضم أسماء بارزة من برشلونة سبق لها التتويج بالجائزة، وهي ليونيل ميسي وبيدري وجافي ولامين يامال.