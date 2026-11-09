نجم ريال مدريد السابق مدرباً لأوفييدو

أعلن نادي أوفييدو، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني، عن تعاقده مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، راؤول غونزاليس، لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وأكد النادي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أنه توصل لاتفاق مع راؤول لقيادة الفريق بعقد يمتد حتى يونيو 2028، وذلك بعد ساعات من إقالة المدرب السابق خوليان كاليرو، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في 2027.

وبدأ غونزاليس «49 عاماً» مسيرته التدريبية مع فرق الشباب بنادي ريال مدريد، حيث عمل مدرباً للفريق الرديف لمدة ستة مواسم.

ويستعد راؤول غونزاليس لظهوره الأول مع أوفييدو أمام جيرونا، يوم السبت المقبل، حيث يحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، المكون من 22 فريقاً، وذلك بعد مرور 13 جولة.