لامين يامال وأويارزابال يغيبان عن إسبانيا في مواجهة التشيك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، غياب الثنائي لامين يامال ⁠وميكيل أويارزابال عن مباراة إسبانيا والتشيك، المقررة يوم الخميس المقبل في دوري الأمم ‌الأوروبية للإصابة.

وقال الاتحاد في بيان إن يامال شعر بألم ‌في ركبته اليمنى عقب فوز ‌برشلونة على أتليتيكو مدريد في الدوري، إذ سيبقى اللاعب في برشلونة لمواصلة تعافيه من الإصابة، بينما يغيب أويارزابال بسبب الإنفلونزا.

ومن المتوقع أن يصبح اللاعبان جاهزين لمواجهة إنجلترا، يوم الأحد المقبل، فيما تم استدعاء مهاجم ليفربول، فيكتور مونيوز وخورخي دي فروتوس جناح رايو فايكانو.

ويتصدر منتخب إسبانيا مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة من أربع مباريات، ومتفوقاً بفارق ثلاث نقاط على إنجلترا التي تحتل المركز الثاني، خلفهما كرواتيا بثلاث نقاط، بينما تتذيل التشيك الترتيب بدون رصيد.