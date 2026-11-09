فوز برشلونة على أتلتيكو ينهي الشكوك بشأن أسلوب فليك

استعاد برشلونة ثقته في النهج الهجومي لمدربه الألماني هانز فليك، بعدما قلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل أداء قوي في الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليمنح الفريق دفعة معنوية قبل فترة التوقف الدولي.

وجاء الفوز بعد هزيمتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد في أواخر أكتوبر الماضي، أثارتا انتقادات بشأن قدرة أسلوب فليك على مواجهة الفرق الكبرى، خصوصاً بعد خروج برشلونة من كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي على يد أتلتيكو مدريد.

ورغم تلك النتائج، لم يُظهر فليك أي استعداد للتخلي عن أفكاره الهجومية، متمسكاً بالضغط المتقدم والاستحواذ على الكرة، في وقت كانت فيه مواجهة أتلتيكو اختباراً جديداً لمدى فعالية أسلوبه.

وخلال الدقائق الأولى من المباراة، واجه برشلونة صعوبات أمام سرعة تمريرات أتلتيكو مدريد، الذي نجح في تجاوز ضغط الفريق الكتالوني وهدد مرمى الحارس جوان جارسيا في أكثر من مناسبة، لكنه افتقد الدقة في إنهاء الهجمات، ما حرمه من التقدم بفارق أكبر.

وقال فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، لقناة «موفيستار بلس» عقب المباراة: «لقد أصبحت الأمور صعبة في الشوط الأول، لكننا تمكنا من قلب الأمور لصالحنا وقدمنا مباراة رائعة».

وأضاف: «لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن الهدف ساعدنا على الشعور براحة أكبر».

وتحسن أداء برشلونة تدريجياً، قبل أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، مستفيداً من تحركات لاعبيه وقدرتهم على إيجاد المساحات، إلى جانب الضغط لاستعادة الكرة سريعاً بعد فقدانها.

وفي المقابل، لم تنجح التغييرات التي أجراها الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، خلال الشوط الثاني في تغيير مسار المباراة، بعدما واصل برشلونة فرض أسلوبه وقلص فرص أصحاب الأرض في الوصول إلى مرماه.

وأظهر الفريق الكتالوني قدرته على الجمع بين الاستحواذ الفعال والضغط المتقدم والتحولات الهجومية، ليحقق انتصاراً مهماً أمام أحد أبرز منافسيه في الدوري الإسباني.

وقال فيرمين لوبيز، في تصريحات لوسائل الإعلام التابعة لبرشلونة: «كنا نعلم أن الجماهير كانت تشعر بخيبة أمل بعض الشيء بسبب الهزيمتين، لكننا بعثنا برسالة».

من جانبه، أكد فليك أهمية الانتصار، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، رداً على سؤال بشأن قيمة الفوز: «في منتهى الأهمية».

ويدخل برشلونة فترة التوقف الدولي متقدماً بفارق ثلاث نقاط على غريمه ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح في تجاوز اختبار صعب خارج أرضه، واستعادة الثقة في قدرته على المنافسة أمام الفرق الكبرى.