فينجر مرشح محتمل لرئاسة «فيفا» بدعم أوروبي

يدرس الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في ظل تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للبحث عن مرشح يحظى بدعمه لمنافسة الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فينجر، البالغ من العمر 77 عامًا، يأتي ضمن الأسماء التي يدرس «يويفا» دعمها في الانتخابات المقبلة، رغم أنه ليس المرشح المفضل حتى الآن، في ظل تقييم أسماء أخرى، إلى جانب استمرار تردده بشأن خوض السباق الانتخابي.

ويتمتع فينجر بخبرة طويلة في كرة القدم، إلى جانب معرفته بآليات العمل داخل «فيفا»، حيث يشغل منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية منذ عام 2019، وهو ما يجعله أحد المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو حال قرر الترشح.

ومن المنتظر أن يعقد «يويفا» اجتماعات للجنته التنفيذية، إلى جانب لقاءات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال الأسبوع المقبل، لمواصلة المشاورات بشأن الشخصية التي يمكن أن تحظى بالدعم الأوروبي في الانتخابات.

وتأتي هذه التحركات على خلفية خلافات بشأن خطة طرحها إنفانتينو لبيع حصة «فيفا» في الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم إلى القطاع الخاص، وهي الخطوة التي قوبلت برفض ثلاثة اتحادات قارية، من بينها الاتحاد الأوروبي.

ورغم تراجع إنفانتينو عن الخطة وإلغائها، فإن «يويفا» فقد ثقته في الرئيس السويسري، بحسب التقرير، وبدأ البحث عن منافس له في الانتخابات المقبلة.

وكان فينجر قد علّق على المشروع في الرابع من أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه لم يشارك في إعداد الخطة، وأنه علم بها من خلال التقارير الإعلامية.

وقال فينجر: «قرار سحب المشروع كان ضروريًا تمامًا ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بشدة بفيفا مستقل يخدم لعبتنا بالتزام وشفافية ونزاهة».

وفي سياق متصل، أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، الخميس الماضي، ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة «فيفا» خلال مؤتمره المقبل في العاصمة المغربية الرباط، يوم 18 مارس 2027.