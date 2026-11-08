أموريم سعيد بفوز ميلان على جنوه في الدوري الإيطالي



أعرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان، عن سعادته بفوز فريقه على جنوه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشيداً بالطريقة والعقلية التي اتسم بها الفريق في المباراة التي أقيمت في الجولة 11 من المسابقة.وأضاف أموريم: أنا فخور مجدداً بلاعبي الفريق، لقد قلت قبل المباراة إن الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون تنافسيين، لأننا إذا امتلكنا هذا الموقف في كل مباراة، فسنكون أقرب إلى الفوز بكل مباراة.وأوضح: هناك لحظات نغير فيها مجرى المباراة، نذهب للكرة الثانية ونلعب أنواعاً مختلفة من كرة القدم، وهذا ما يميز أي فريق كبير يمكنه اللعب بطرق مختلفة خلال نفس المباراة.وأضاف أموريم: يمكننا الفوز بأي مباراة، لكن لا يمكنني إخباركم بأننا سنصل إلى هذا الهدف في نهاية الموسم، لأنني لا أشعر أن الثبات موجود بعد، لا أريد أن أقول أكثر من أننا قادرون على الفوز بالمباراة القادمة، ولكن بعد ذلك يعتمد الأمر على الكثير من الأشياء.واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلاً: إذا كان جميع اللاعبين متاحين لدينا، فسنكون أفضل ليس فقط في الدوري الإيطالي بل في الدوري الأوروبي أيضا، كانت هذه الدورة من المباريات صعبة علينا بسبب كل ما حدث، لكن يمكنني القول إننا إذا كنا تنافسيين، فيمكننا الفوز بأي مباراة في الدوري.ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.