دوكو يعود إلى تشكيلة بلجيكا بعد غياب

يعود نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جيرمي دوكو إلى تشكيلة منتخب بلجيكا، الذي يستعد لمواجهتي تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد غياب عن منتخب بلاده.

وأعلن الهولندي مارك فان بوميل، اليوم الجمعة، تشكيلة مكونة من 26 لاعباً خلال التوقف الدولي لخوض المباراتين، إذ تتصدر عودة دوكو المشهد، بعدما لعب آخر مباراة مع بلجيكا في كأس العالم 2026، وغاب عن أول أربع مباريات في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة عدداً من المفاجآت، إذ استدعى فان بوميل المهاجم هيوجو كويبرز الذي يلعب في المكسيك بشكل مفاجئ، كما استدعى ‌جوسويه كونجولو (20 عاماً) للمرة الأولى بعد أن سبق ‌له اللعب مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاماً.

وانضم ‌كونجولو إلى التشكيلة بدلاً من مدافع ميلان كوني دي فينتر، الذي قال فان بوميل إنه رفض الاستدعاء ​لعدم رضاه عن بقائه على مقاعد ​البدلاء خلال مباريات بلجيكا الست ⁠في كأس العالم الماضية، وفي دوري الأمم.

ويغيب عن القائمة المدافع زينو ديباست للإصابة، وماتياس فرنانديز باردو لاعب نيوكاسل يونايتد بسبب المرض، إلى جانب ماليك فوفانا ولويس أوبيندا.

ويحل المنتخب البلجيكي ضيفاً على نظيره التركي يوم 12 نوفمبر الجاري، قبل أن يستضيف منتخب إيطاليا في بروكسل بعدها بثلاثة أيام.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا على النحو التالي: حراس المرمى: ياري دي بوشر «ألكمار»، سيني لامان «مانشستر يونايتد»، مايك بندرز «تشيلسي»، مارتن فانديفورت «رازن بال شبورت لايبزيغ».

الدفاع: تيموثي كاستاني «فولهام»، ماكسيم دي كويبر «برايتون آند هوف ألبيون»، جوسويه كونغولو «راسينج جينك»، ‌براندون ميخله «كلوب بروج»، ناثان نجوي «ليل»، كيرياني سابي وخواكين سيس «كلوب بروج»، آرتور ​تيات «بولونيا».

الوسط: كيفن دي بروين «نابولي»، مانديلا كيتا «بارما»، روميو لافيا «تشيلسي»، نيكولا راسكين «رينجرز»، يوري تيليمانس «مانشستر يونايتد»، هانز فاناكن «كلوب بروج».

الهجوم: هيوجو كويبرز «مونتيري»، شارل دي كاتيلير «أتلانتا»، جيريمي دوكو «مانشستر سيتي»، ميكا جودتس «باريس سان جيرمان»، روميلو لوكاكو «فناربخشة»، ​دودي لوكباكيو «بنفيكا»، دييجو موريرا «ميلان»، لياندرو ‌تروسار «بشكتاش».