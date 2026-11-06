3 وجوه جديدة في قائمة إسبانيا لمواجهتي التشيك وإنجلترا

استدعى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، ثلاثة لاعبين للمرة الأولى، ضمن قائمة تضم 27 لاعباً، استعداداً لمواجهتي جمهورية التشيك وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية خلال نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة التي أعلنها دي لا فوينتي، الجمعة، ستة تغييرات مقارنة بتشكيلة سبتمبر الماضي، من بينها انضمام الثلاثي ألفارو باييس ومارك روكا وجاكوبو رامون للمرة الأولى.

كما شهدت التشكيلة عودة أندير بارينيتشيا وبابلو باريوس، إلى جانب الحارس جوان جارسيا، الذي تعافى من الإصابة وعاد إلى صفوف المنتخب بدلاً من جوزيب مارتينيز.

وفي المقابل، غاب عن القائمة الثلاثي إريك جارسيا ورودري وداني أولمو بسبب الإصابة، فيما استبعد دي لا فوينتي جناح ليفربول بيكتور مونيوز.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة جمهورية التشيك يوم 12 نوفمبر الجاري، قبل لقاء إنجلترا بعد ثلاثة أيام، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.