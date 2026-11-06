توخيل يستدعي شقيق بيلينغهام ويستبعد بالمر قبل مواجهتي كرواتيا وإسبانيا

استدعى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، جوب بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود بيلينغهام، إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، فيما استبعد كول بالمر وكوبي ماينو من معسكر نوفمبر.

ويقترب منتخب إنجلترا، الحاصل على الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من كأس العالم، من التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، قبل استضافة كرواتيا الخميس المقبل، ثم مواجهة إسبانيا خارج أرضه بعدها بثلاثة أيام.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف إسبانيا المتصدرة، التي ضمنت تأهلها إلى الأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، فيما تأتي كرواتيا ثالثة برصيد 3 نقاط، وتتذيل التشيك الترتيب دون نقاط.

وشهدت القائمة استدعاء جوب بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، لينضم إلى شقيقه الأكبر جود بيلينغهام، إلى جانب جوش كينج، لاعب فولهام الإنجليزي، الذي لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كينج قدم مستويات مميزة خلال المعسكر التحضيري لكأس العالم في يونيو الماضي، ما أسهم في حصوله على فرصة الانضمام إلى القائمة.

وفي المقابل، برز استبعاد كول بالمر، صانع ألعاب تشيلسي، وكوبي ماينو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ضمن أبرز قرارات توخيل، فيما ضمت القائمة المكونة من 25 لاعبًا جيد سبنس وبن وايت، بينما غاب المدافع نيكو أورايلي.

وعاد ديكلان رايس إلى صفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب بوكايو ساكا بسبب إصابة في الفخذ، وقرر توخيل عدم استدعاء نوني مادويكي لتعويض غياب زميله في أرسنال.

كما خلت القائمة من أسماء شاركت في كأس العالم 2026، أبرزها دين هندرسون ودان بيرن وجوردان هندرسون، بعدما غابوا أيضًا عن المعسكر السابق.

ويغيب عن المعسكر المقبل بسبب الإصابة كل من أليكس سكوت وماركوس راشفورد وجون ستونز وتينو ليفرامينتو وريس جيمس وتريفوه تشالوباه.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لمعسكر نوفمبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (ليدز يونايتد)، جيسون ستيل (برايتون).

خط الدفاع: إزري كونسا (أرسنال)، مارك جيهي (مانشستر سيتي)، جاراد برانثويت (إيفرتون)، ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)، لويس هول (نيوكاسل يونايتد)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (إنتر ميلان)، بن وايت (أرسنال).

خط الوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد)، جوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، جوش كينج (فولهام)، جيمس جارنر (إيفرتون)، إليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، إيبيريشي إيزي (أرسنال)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، ديكلان رايس (أرسنال).

خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ)، مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)، دومينيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد)، أنتوني جوردون (برشلونة)، ريو نجوموها (ليفربول)، مورجان روجرز (تشيلسي).