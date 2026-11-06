صلاح يوجه رسالة إلى لاعبي طرابزون

طالب النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائد فريق طرابزون سبور التركي، زملاءه بالتكاتف بعد توقف سلسلة انتصاراتهم التي استمرت سبع مباريات متتالية في جميع البطولات، عقب الخسارة صفر-1 أمام فرايبورج الألماني، مساء أمس الخميس، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن صلاح تحمله المسؤولية عن الفرص التي أهدرها خلال المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وتجمد رصيد طرابزون سبور، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، متساويًا في الرصيد مع الفريق الألماني، صاحب المركز الرابع عشر.

ودعا صلاح إلى وحدة الصف بعد انتهاء سلسلة انتصارات فريقه، إثر الهزيمة بهدف سجله لوكاس كوبلر في الدقيقة 14 من المباراة.

وكان قائد منتخب مصر محور محاولات طرابزون سبور للعودة في اللقاء، إذ تصدى الحارس ميو باكهاوس لعدة تسديدات، كما أُحبطت محاولة أخرى لصلاح في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل.

وفي تصريحاته عقب صافرة النهاية، تحدث صلاح عن أدائه، وظهر أمام وسائل الإعلام برفقة زميله البرازيلي فابينيو، قائلًا: «أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة».

وأضاف صلاح: «أتيحت لي فرص كان ينبغي عليّ استغلالها، وفابينيو يعلم أيضًا أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل».

وشدد صلاح: «ولكن هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف سويًا، خاصة في مثل هذه الأمسيات».

من جانبه، أيد توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، وجهة نظر صلاح بشأن تفاصيل المباراة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تحسن أداء الفريق خلال الشوط الثاني.

وقال المدرب الألماني: «استقبلنا هدفًا نتيجة خطأ بسيط. قدم فريقي ردة فعل قوية للغاية في الشوط الثاني، لكن للأسف انتهت المباراة بخسارتنا».

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة مضيفه ألانيا سبور في الدوري التركي، بعد غد الأحد، حيث يأمل الفريق في العودة سريعًا إلى الانتصارات قبل توقف المسابقة المحلية لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.