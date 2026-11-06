الإصابات تربك حسابات فليك وسيميوني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يترقب عشاق كرة القدم قمة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، عندما يحل برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، ضيفًا على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، على ملعب «ميتروبوليتانو».

وتشهد المباراة مواجهات مباشرة بين أبرز عناصر الفريقين، سواء على مستوى المدربين، الألماني هانزي فليك والأرجنتيني دييغو سيميوني، أو اللاعبين، وفي مقدمتهم لامين يامال وخوليان ألفاريز.

وتُعد هذه المباراة الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي، التي ستتوقف خلالها منافسات الأندية لمدة تقارب 14 يومًا.

ويعاني الفريقان من قائمة طويلة من الإصابات، مع اقتراب بعض اللاعبين من المراحل الأخيرة للتعافي، واحتمال جاهزيتهم لمواجهة الأحد.

وتلقى أتلتيكو مدريد أخبارًا سارة بشأن لاعب وسطه الأمريكي جوني كاردوسو، الذي بات قريبًا من العودة إلى قائمة الفريق أمام برشلونة، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بموافقة الجهاز الطبي للنادي، ليحصل سيميوني على خيار إضافي في خط الوسط يمنحه مرونة أكبر في وضع خطة المباراة.

وتزايدت أهمية كاردوسو في خطط سيميوني تدريجيًا، بعدما أعاده المدرب الأرجنتيني إلى المباريات عقب تعافيه من إصابة في الكاحل حرمته من المشاركة في مونديال 2026، الذي أُقيم في بلاده.

وقدم كاردوسو أداءً جيدًا خلال مشاركته لمدة 90 دقيقة في الديربي أمام ريال مدريد، ثم خاض ثلاث مباريات متتالية أساسيًا، ليؤكد جاهزيته البدنية وأهميته في خطط المدرب الأرجنتيني.

من جانبه، يأمل فليك في استعادة أحد العناصر المهمة لخططه الفنية، ولكن على مستوى خط الدفاع، وليس وسط الملعب.

وأشارت صحيفة «سبورت» الكتالونية، في تقرير لها، إلى أن إريك غارسيا بات قريبًا من الانضمام إلى قائمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، وربما يشارك لدقائق في المباراة، وهو ما سيمنح المدرب الألماني خيارًا إضافيًا في الخط الخلفي.

ويعاني دفاع برشلونة خلال الفترة الأخيرة، إذ يُعد اللاعب الشاب باو كوبارسي الأكثر جاهزية حاليًا، بينما اشتكى زميله جيرارد مارتن من آلام في الكاحل.

وعلى مستوى الأطراف، يعاني كل من جول كوندي وتشافي إسبارت من الإصابة، بينما لا يحظى أليخاندرو بالدي بثقة فليك الكاملة، الذي يميل أكثر إلى الاستعانة بالثنائي برايان فارينياس وفرينكي دي يونغ في قلب الدفاع.

في المقابل، يغيب عن فريق سيميوني كل من كوكي، قائد الفريق، والأرجنتيني كريستيان روميرو، المنضم في الصيف الماضي لتدعيم الخط الخلفي الذي أسهم في إنجازات أتلتيكو خلال مواسم سابقة.

وتضم قائمة غيابات برشلونة الثلاثي إسبارت وكوندي وأندرياس كريستنسن في خط الدفاع، ورودري وداني أولمو في خط الوسط، بالإضافة إلى روني باردجي، الذي سيغيب عن الموسم بأكمله.