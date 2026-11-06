4 أشخاص فقط علموا بالاتفاق.. نادال يستعد لدخول إدارة ريال مدريد

كشف تقرير صحفي أن نادي ريال مدريد الإسباني اتفق على انضمام نجم التنس المعتزل رافاييل نادال إلى مجلس إدارة النادي قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وأن أربعة أشخاص فقط كانوا على علم بهذه الخطوة.

وأبدى نادال حماسًا كبيرًا للانضمام إلى مجلس إدارة النادي، مشددًا على أنه يتشرف كثيرًا باختياره لهذه المهمة.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية في تقرير لها: «سيصبح نادال عضوًا بمجلس إدارة نادي ريال مدريد حال اعتمدت الجمعية العمومية هذا القرار في اجتماعها يوم 21 نوفمبر».

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، فاجأ الكثيرين بهذه الخطوة، ووصفت الأمر بأنه قرار جريء.

وأشارت إلى أنه خلال الحملة الانتخابية لرئاسة ريال مدريد في يونيو الماضي، ارتبط اسم نادال بإنريكي ريكيلمي بسبب مشروعات تجارية بينهما، لكن أسطورة التنس سارع إلى توضيح أنه لا ينوي الانضمام إلى حملة ريكيلمي.

وقال نادال حينها: «ما تردد عن ارتباط اسمي بأحد المرشحين لرئاسة ريال مدريد معلومات غير صحيحة».

ويرتبط نادال بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، ولطالما تواجد في المقصورة الرئيسية لملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة مباريات الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في ختام التقرير أن نادال لن يحق له الترشح لرئاسة ريال مدريد إلا بحلول عام 2031، لكونه عضوًا فخريًا في النادي منذ عام 2011.