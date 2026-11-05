مدرب البرتغال: أحترم قرار رونالدو بالاعتزال رغم حاجتي له

علق جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على قرار النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، باعتزال اللعب الدولي.

وقال جيسوس في تصريحات عبر قناة «كانال 11»: «هذا قراره بالكامل، لقد تحدثنا في الأمر قبل أول معسكر للمنتخب، وطلبت منه البقاء بجانبي، لأنني أحتاج إلى وجوده معي، ولكن ينبغي احترام قراره».

وأضاف: «رونالدو مرجع عالمي، ورمز لمنتخب البرتغال والبلاد، لما قدمه طوال السنوات الماضية، فهو قدوة للشباب البرتغالي، ومعظم معجبيه من الشباب»، مشيراً «لقد سعدت بالعمل معه لمدة عام في نادي النصر السعودي، وسيبقى مرجعاً لمنتخبنا وشعبنا وتاريخنا».

وتابع: «لقد وضعنا صورة كبيرة له في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لكي يكون حاضراً أمام الجميع، سواء الشباب أو زملاؤه».

واختتم جيسوس تصريحاته قائلاً: «سيبقى رونالدو في قلوب الشعب البرتغالي، وذاكرة منتخب البرتغال، لأنه علامة فارقة ومرجع لكرة القدم البرتغالية».