فالفيردي يكشف سر عودة ريال مدريد أمام أيك أثينا

أشاد فيدريكو فالفيردي، قائد ريال مدريد، بفريقه ومديره الفني جوزيه مورينيو، بعد الفوز على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح فالفيردي عبر قناة «موفيستار»، عقب اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء: «كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، ولكننا واجهنا صعوبة في الوصول إلى المرمى رغم السيطرة على اللعب، لذا أهنئ فريقي على جهده وعمله، وعلينا الاستمرار بالطريقة نفسها».

وبشأن البداية المتعثرة لريال مدريد وتأخره في النتيجة مرتين، قال اللاعب الأوروغوياني: «لقد تأثرنا باستقبال هدف مبكر، لكننا واصلنا اللعب بالخطة نفسها التي تدربنا عليها طوال الأسبوع».

وأضاف: «كنا في حالة جيدة رغم الصعوبات بعد استقبال كل هدف، وبذلنا جهدًا كبيرًا، لذا أنا سعيد من أجل الفريق».

وتطرق فيدريكو إلى الحديث عن العودة في النتيجة، قائلًا: «الفضل يعود إلى الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو، والثقة في بعضنا البعض، هذا رائع، وظهر واضحًا في مواصلة المحاولة حتى الدقائق الأخيرة».

وواصل: «كانت المهمة تبدو صعبة للغاية بعد استقبال هدف ثانٍ، لكن الفريق نجح في العودة مجددًا».

واختتم فيدريكو حديثه عن هدفه القاتل، قائلًا: «أفكر كثيرًا في التسديدات البعيدة، أنا ممتن لزملائي، لأنه بفضلهم تتولد لديّ رغبة قوية في التسديد».